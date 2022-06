Kaïs Saïed, loi électorale, justice, assassinats politiques… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1er juin 2022 :

Kaïs Saïed annonce l'amendement de la loi électorale

(...) Le deuxième projet qu’il a été décidé d’approuver et qui sera débattu par la suite, concerne l’amendement du décret relatif au conseil supérieur provisoire de la magistrature. « Nous avons émis plusieurs mises en garde pour que la justice procède à son propre assainissement. Nous ne pouvons éradiquer la corruption et les dépassements de la loi qu’à travers l’assainissement total de la justice. Il y a un retard et des ajournements prémédités pour l’ouverture des dossiers malgré le fait qu’ils soient prêts. Cette situation ne peut perdurer indéfiniment. Le peuple tunisien a perdu patience. Tous les dossiers ont été examinés par plusieurs parties pour ne pas causer la moindre injustice », a ajouté le chef de l'Etat.

Assassinats de Belaïd et Brahmi : Ghannouchi officiellement cité, Khedher introuvable

(...) Koutheir Bouallègue a expliqué que le ministère de l’Intérieur refusait depuis plus d’un an et demi de communiquer le rapport relatif aux instructions préparatoires. Il a considéré que ce rapport permettra de dévoiler les défaillances et les complices dans l’affaire au niveau du ministère. Il a affirmé que certains employés du ministère de l’Intérieur pouvaient être accusés de complicité de meurtre conformément à l’article 32 du code pénal. Il a révélé que le ministère de l’Intérieur avait expliqué que l’Inspection générale avait transféré le rapport au directeur général de la sûreté nationale sans garder une copie.







Noureddine Taboubi : le pouvoir ne réussira pas à dompter l’UGTT !

Depuis la ville de Hammamet où se tient la réunion de l’instance administrative de l’UGTT (Union Générale des travailleurs tunisiens), le secrétaire général, Noureddine Taboubi a déclaré ce mercredi 1er juin 2022 que l'organisation syndicale était ciblée. « Nous avons clairement exprimé notre position sur le dialogue national et ceci nous vaut aujourd’hui d’être la cible d’attaques. Ce n’est pas la première fois que l’organisation est ciblée ». Pour Noureddine Taboubi, « le pouvoir ambitionne de dompter l’UGTT mais cette dernière ne peut être domptée ».

La nouvelle constitution maintiendra l’exclusion des non-musulmans de la présidence

Dans une interview publiée le mercredi 1er juin 2022 par le journal Achourouq, et à une question si la nouvelle constitution continuera à exclure les non-musulmans de la candidature à la présidence de la République, le doyen Sadok Belaïd a déclaré que « la Tunisie est majoritairement musulmane et qu’on ne peut pas traiter à égalité le musulman et ceux qui ont d’autres croyances religieuses ». Pour ceux qui croient que le président de la Commission consultative pour une nouvelle République allait instaurer une constitution laïque, ils devraient attendre la 4e République…







Bac 2022 : annulation du boycott de la correction des examens

Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Fakhri Smiti, a annoncé la suspension du boycott de la correction des examens des épreuves du baccalauréat. « Des collègues ont été persécutés d’où l’annonce du boycott… Le ministre s’est engagé à leur rendre justice et à résoudre le problème… Il y a eu une enquête administrative et financière, mais qui n’a abouti à rien », a-t-il déclaré à la date du 1er juin 2022 au micro de Mosaïque FM.