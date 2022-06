Rencontre entre Malek Zahi et Natasha Franceschi

Le ministre des Affaires Sociales, Malek Zahi, a reçu cet après-midi, du mercredi 1er juin 2022, au siège du ministère, Natasha Franceschi, chargée d'Affaires à l'ambassade américaine en Tunisie, et la délégation qui l’accompagne, en présence du président de la Direction générale de la promotion sociale, du directeur général des affaires juridiques et du directeur général de la coopération internationale et des relations extérieures.

Malek Zahi a salué l'amitié historique entre la Tunisie et les USA et le souci constant de renforcer et d'approfondir la coopération entre les deux pays. Pour sa part, Natasha Franceschi a affirmé la volonté de son pays de continuer à développer les relations de coopération et les moyens d'aider les régions de l'intérieur et les groupes vulnérables en particulier.

Cette réunion a permis de passer en revue les projets de coopération entre le ministère des Affaires sociales et l'ambassade américaine ainsi que les moyens de les renforcer, notamment le programme « Idmaj », qui sera lancé prochainement. Ce projet vise à soutenir les personnes vulnérables en Tunisie et à renforcer la capacité des institutions tunisiennes à soutenir les victimes de violences basées sur le genre et à assister les personnes handicapées.

La chargée d'Affaires à l'ambassade américaine a souligné la situation économique délicate tenant compte des difficultés économiques, notamment, à la suite des répercussions de la guerre russo-ukrainienne et son impact sur la situation sociale.

Elle a évoqué, également, la nécessité pour la Tunisie de négocier avec le FMI et de mettre en place les réformes nécessaires, y compris la compensation ciblée, afin de surmonter les difficultés.

