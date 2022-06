Noureddine Taboubi : le pouvoir ne réussira pas à dompter l’UGTT !

Depuis la ville de Hammamet où se tient la réunion de l’instance administrative de l’UGTT (Union Générale des travailleurs tunisiens), le secrétaire général, Noureddine Taboubi a déclaré ce mercredi 1er juin 2022 que l'organisation syndicale était ciblée.

« Nous avons clairement exprimé notre position sur le dialogue national et ceci nous vaut aujourd’hui d’être la cible d’attaques. Ce n’est pas la première fois que l’organisation est ciblée ».

Pour Noureddine Taboubi, « le pouvoir ambitionne de dompter l’UGTT mais cette dernière ne peut être domptée ». « l’UGTT restera un acquis pour le peuple tunisien. Elle a toujours répondu présente dans toutes les étapes de l’histoire de ce pays, depuis la bataille de la libération » a déclaré M. Taboubi, qui a en outre révélé que, lors de la prochaine réunion de l’instance administrative, sera présentée la vision de l’organisation concernant la Loi électorale ainsi que les réformes qui doivent être entreprises.

Dans son discours, le chef de l’organisation syndicale a tenu à expliquer : « pourquoi l’UGTT a refusé la participation au dialogue proposé par la présidence de la République »

« Avec tout le respect que nous devons aux institutions de l’Etat, nous refusons de nous engager dans cette voie sombre où les règles du débat son biaisées et ont été pensées de manière unilatérale et sans consultation aucune » a-t-il avancé.

Aussi, M. Tabboubi a appelé le chef de l’Etat à dire la vérité au peuple quant à la situation économique du pays. « Il faut expliquer aux gens le chemin que devra suivre le pays » a-t-il rétorqué avant de conclure en insistant sur l’impératif de tenir la Justice et les forces de sécurité loin de la politique. Il a en effet dit : « Malheureusement, on commence à voir des indices inquiétants et des masques commencent à tomber et ceci est un danger pour la pratique démocratique ».

S.A