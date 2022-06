TotalEnergies Marketing Tunisie inaugure l’académie de formation réseau

TotalEnergies Marketing Tunisie a inauguré, le 31 mai 2022, l’Académie de formation réseau située à la station-service TotalEnergies El Andalous.

Cette institution a été créée dans le cadre de la feuille de route réseau de TotalEnergies Marketing Tunisie 2022-2025 prévoyant la formation et l’accompagnement continus des équipes terrain pour assurer l’excellence des opérations sur le réseau et la qualité des services rendus aux clients.

L’académie est ainsi composée de deux parties : un centre de formation réseau à la station-service El Andalous et deux formateurs terrains Nord/Sud recrutés de la filiale Almeria de TotalEnergies Marketing Tunisie pour s’appuyer sur l’expertise en exploitation de stations-service en gestion directe.

Cette académie de formation réseau aura pour mission de renforcer les compétences des équipes dans le but de consolider les cinq promesses clients et cela en : déployant le nouveau programme de formation de la compagnie destiné au personnel des stations-service « S2SB » (Stick To Station Basics), en coachant le personnel pendant le travail, en assurant la proximité et la continuité de la formation & le contrôle des connaissances acquises, en améliorant le niveau de service et en accompagnant les projets de développement (QAS, digitalisation, extension SFS, créations...).

Le centre de formation est doté d’un centre Quartz Auto Service qui propose une offre d’entretien automobile de qualité, centrée sur la sécurité du client et qui assure les prestations de vidange d’huile moteur, les changements de filtres, de chargement clim et de pneumatique. Il constitue également un lieu de formation pratique pour découvrir la gamme complète des lubrifiants TotalEnergies et les techniques assurant un entretien automobile de qualité et en toute sécurité aux clients.

D’après communiqué