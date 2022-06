Face aux accusations du comité de défense de Belaïd et Brahmi, Ennahdha riposte

Suite aux récents développements dans l’affaire des assassinats des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et à l’interdiction de voyage visant Rached Ghannouchi, le mouvement Ennahdha a tenu une conférence de presse à la date du 1er juin 2022.

Au cours de cet événement, la présidente du bureau juridique du mouvement Ennahdha, Zeineb Brahmi a évoqué les accusations du comité de défenses des martyrs Belaïd et Brahmi quant à la participation de Rached Ghannouchi à des opérations d’espionnage en collaboration avec un opérateur téléphonique.

Zeineb Brahmi a rappelé que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, avait officiellement reçu quelques jours après cette déclaration le président du conseil d'administration du même opérateur téléphonique. Elle a considéré que cet entretien en lui-même était une preuve d’innocence de Rached Ghannouchi et que les accusations étaient complètement erronées.

Ne semblant pas comprendre le véritable sens du mot et cherchant sûrement à expliquer qu’il s’agissait d’une fiction, énervée et criant aux mensonges, Zeineb Brahmi a utilisé à plusieurs reprises le terme ‘’sitcom’’ pour décrire les déclarations et les affirmations du comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi. Bien évidemment, elle a, encore une fois, baptisé le comité de ‘’comité de la tromperie’’.

« La découverte du crime, l’ouverture d’une enquête, le début des poursuites judiciaires ont eu lieu alors que le mouvement Ennahdha était au pouvoir… Le mouvement Ennahdha n’avait pas besoin d’un appareil secret puisqu’il était au pouvoir et que le chef du gouvernement était l’une des figures du parti… Le comité a choisi de parler de quelques éléments du dossier… Mustapha Khedher a passé huit ans en prison et a purgé sa peine... Un individu lui a apporté les documents en question dans une camionnette… Le comité de défense n’a pas cherché à identifier cette personne ou à l’inclure dans l’enquête… Celui qui cherche la vérité doit la chercher en entier », a-t-elle ajouté.

Essayant de détourner les déclarations du comité de défense de leur véritable sens, Zeineb Brahmi a considéré que le comité de défense avait caché des éléments du dossier. Lisant un document trouvé en possession de Mustapha Khedher, elle a considéré que ce dernier préparait une opération d’infiltration du parti Ennahdha. Elle a officiellement adressé des accusations au comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi d’avoir monté un dossier dans le but de porter atteinte à un rival politique.

« La conférence de presse tenue par le comité de défense n’a rien apporté de nouveau… Rached Kheriji (Ghannouchi) et les autres individus concernés n’ont pas été informés de l’interdiction de voyage… Vendredi dernier, une publication Facebook avait été partagée sur le profil d’une personne célèbre ayant été nationalisée et connue pour son opposition au mouvement Ennahdha annonçant l’interdiction de voyage… Le comité de la tromperie veut nous faire croire qu’il n’y a pas d’exploitation politique de l’affaire… Le comité de la tromperie a utilisé ce terme-là plus de dix fois... Le comité de la tromperie utilise la question de l’appareil secret afin de porter atteinte au mouvement Ennahdha à l’occasion d’élections ou pour aider l’une des composantes de la scène politique en cas de crise », a-t-elle poursuivi en évoquant Bassel Torjeman sans le citer.

Zeineb Brahmi a considéré que le comité de défense était la véritable organisation détenant un appareil secret puisqu’il a informé Bassel Torjeman et d’autres médias de la décision d’interdiction de voyage avant d’informer la personne concernée. Elle a laissé sous-entendre que l’interdiction n’était qu’un complot du gouvernement en collaboration avec le comité de défense dont l’un des membres était le conseiller de l’un des ministres. Elle a assuré qu’il s’agissait d’une tentative visant à dissimuler l’échec du coup d’Etat et du référendum. Elle a insisté sur l’absence de preuves et d’éléments justifiant l’interdiction de voyage. Elle a rappelé que cette décision a été annoncée le lendemain d’un entretien entre le président de la République, Kaïs Saïed, et la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

« Nous avons cru savoir que deux parties étaient en compétition et que le comité de la tromperie a exploité ce dossier au profit de l’une des parties. Cette confrontation ne nous concerne pas. La liberté des gens est une question sensible et à ne pas exploiter. La liberté de Rached Ghannouchi ou de tout autre citoyen n’est pas négligeable et ne doit pas être exploitée. Je vous prie de respecter la justice… Réglez vos comptes loin des Tunisiens… Nous ne cherchons qu’à mettre fin au coup d’Etat… Nos intérêts sont ceux des Tunisiens », a-t-elle dit.

Par la suite, le député et chef du bloc parlementaire du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri, a rappelé que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, avait monopolisé les pouvoirs et qu’il comptait élaborer une constitution sur-mesure. Il a affirmé qu’il était dépourvu de vision et de capacité à gouverner. Imed Khemiri a évoqué les pénuries, la hausse des prix et la crise financière que traverse la Tunisie. Il a, également, parlé de désintégration des institutions de l’Etat notamment celle du Conseil supérieur de la magistrature et les atteintes à l’indépendance de la justice.

« Le président s’entretient avec les chargés de diriger le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice plus que le reste des chargés de diriger les autres départements… Il cherche à exploiter et à utiliser la justice contre ses opposants… Il appelle à la télé les magistrats à agir envers ses ennemies… Moncef Marzouki, ancien président connu pour sa lutte pour les droits de l’Homme, a été condamné… 121 élus du peuple font l’objet d’une enquête pour avoir participé à une plénière conformément à leurs prérogatives… Rached Ghannouchi ne comptait pas voyager. Il ne le fera qu’après la chute du coup d’Etat… L’interdiction de voyage est une décision purement politique afin de dissimuler l’échec du coup d’Etat et l’isolement de la Tunisie… Le comité de défense agit suite à des instructions et exploite les assassinats et le sang des martyrs… Celui qui cherche à s’opposer à Rached Ghannouchi doit le faire avec noblesse et courage et non-pas agir de la sorte », a – t-il dit.

S.G