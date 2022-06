La fontaine de l’aéroport Tunis-Carthage sera remplacée par un espace vert

L'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) a annoncé, dans un communiqué publié mercredi 1er juin 2022, que des travaux sont prévus pour remplacer la fontaine se trouvant à l’aéroport Tunis-Carthage et réhabiliter la place en espace vert et couloirs de passage.

L’Office a précisé que ces travaux seront entrepris pour embellir les lieux. Il est toutefois important de souligner que le sujet a été largement évoqué sur les réseaux sociaux. Les photos de la fontaine, en état de délabrement, ont récemment été massivement partagées et commentés sur la toile.

L’OACA a néanmoins tenu à préciser qu’un appel d’offre été publié sur Tuneps (Tunisia On line E-Procurement System), au mois de mai…

M.B.Z