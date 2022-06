Taboubi : ni la Justice ni l’Intérieur ne seront mêlés aux querelles politiques !

« Notre destin est de supporter le fardeau pour hisser le pays, pour la justice sociale, pour l’égalité, pour un vrai Etat de droit ! », a déclaré mercredi 1er juin 2022, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

« Ni la Justice, ni l’Intérieur ne seront mêlés aux conflits politiques et nous remarquons ces derniers jours des indices dangereux qui touchent le processus démocratique et la paix sociale », a-t-il poursuivi dans un discours donné pour le lancement des travaux du colloque portant sur les réformes constitutionnelles et le code électoral organisé par l’Union.

Noureddine Taboubi a souligné que l’UGTT n’est pas « dupe » et que « les vrais visages commencent à apparaître ». « L’UGTT a une lecture objective et sait où vont les choses, il sait discerner le vrai du faux », a-t-il conclu.

M.B.Z