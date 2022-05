Rencontres avec l’UGTT et l’Utica : le mutisme de la présidence de la République

Après l’annonce de l’UGTT, ce dimanche 22 mai 2022, concernant une rencontre entre son secrétaire général, Noureddine Taboubi, et le président de la République, tous les observateurs de la scène nationale guettaient impatiemment la page de la présidence de la République mais aussi celle de la centrale syndicale pour connaitre les issues de cette rencontre tant attendue.

Entretemps, une information est publiée par la centrale patronale faisant état d’une rencontre entre le président de la République et le président de l’Utica Samir Majoul. Cependant, le bref communiqué de l’Utica ne fait aucune mention de la commission nationale consultative, encore moins du dialogue national et de la participation de l’Utica à cette commission alors que le décret fraichement publié au Journal officiel indique qu’un représentant de l’Utica fera partie du comité des Affaires économiques et sociales.

Malgré cette dynamique, la présidence de la République s’est distinguée, contre toute attente, par son mutisme bien que ces deux rencontres soient cruciales pour l’avancement du processus présidentiel. Ce mutisme inhabituel du locataire de Carthage ne laisse présager rien de bon quant aux issues des deux rencontres avec les deux plus grandes organisations nationales, et dont le rôle est plus que déterminant sur le plan économique et social dans le pays.

S.H