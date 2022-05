L’Utap décide de tenir son conseil national en janvier 2023

Le conseil central de l’Utap a rendu public un communiqué, dans la soirée du samedi 21 mai 2022, à l’issue d’une réunion extraordinaire, assurant que la réunion tenue par quelques membres le 18 mai 2022 était nulle, putschiste et illégale révélant une volonté pour se positionner et servir des agendas connus.

Le conseil de l’Utap a assuré son attachement à la légitimité et l’impératif de respecter le statut de base et le règlement intérieur, tout en se référant à la loi et aux institutions. Il a rappelé que l’alternance à la tête de l’organisation doit répondre aux dispositions de ces textes loin de toute infiltration ou dépassement.

Par ailleurs, le conseil de l’organisation a regretté cette crise « provoquée », au moment où il aurait fallu concentrer les efforts pour sauver les systèmes de production.

A l’issue de sa réunion, le conseil central a décidé, suite à une demande écrite signée par plus de la moitié des membres, de réduire les délais pour renouveler les structures et tenir le congrès national durant le mois de janvier 2023.

Abdelamjid Ezzar et Noureddine Ben Ayed se disputent la présidence de l’Utap depuis que ce dernier a convoqué le conseil de l’organisation pour destituer M. Ezzar sur instigation du président de la République, Kaïs Saïed. Celui-ci aurait demandé l’assainissement de l’Utap lors d’une rencontre avec M. Ben Ayed, vice-président de l’organisation et quelques membres de son bureau exécutif.

M. Ezzar est, rappelons-le, accusé de spéculation et monopole mais aucune procédure judiciaire n’a été engagée à son encontre. Selon ses dires, aucune convocation par la justice ne lui est parvenue.

Il a, notons-le, qualifié la tentative de sa destitution de « trahison », rejetant la décision du conseil central convoqué par M. Ben Ayed.

S.H