Palmarès de la 26ème édition du Comar d’Or

Plusieurs écrivains et romanciers ont été distingués, dans la soirée de samedi 21 mai 2022, lors de la 26ème édition du Comar d’Or. La cérémonie de remise des prix littéraires a eu lieu au théâtre municipal de Tunis en présence du président du conseil d’administration de Comar et Hayet, Slaheddine Ladjimi, du directeur général de Comar, Hakim Ben Yedder et la minsitre des Affaires culturelles, Hayet Guermazi, notamment.

Ci-dessous le palmarès complet :

Ont remporté le Comar d’Or 2022

- En pays assoiffé d’Emna Belhaj Yahia

- Al Asswya de Mohamed Fattoumi (arabe)

- La Cobanta d’Abdejelil Dayekhi (arabe)

Le Prix spécial du jury 2022 a été attribué à

Nasrimé, d’Istanbul à Tunis de Mélika Golcem Ben Rejeb (français)

Moukaab Robik de Salma Elyengui (arabe)

Le Prix découverte 2022 a, lui, été remis à

- La Battante de Lamine Kallel (français)

- Le Carnaval des trois singes de Walid Ahmed Ferchichi (arabe)

Il convient de rappeler que 17 romans en langue française et 30 en langue arabe étaient en compétition pour cette 26ème édition.

N.J.