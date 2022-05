Préparatifs de la nouvelle Constitution, délégation de l’Otan, la Ghriba …Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 19 mai 2022 :

Kaïs Saïed : la préparation de la nouvelle constitution se fait de manière démocratique

Le président de la République, Kaïs Saïed a présidé, ce jeudi 19 mai 2022, le conseil des ministres consacré à l’examen d’un projet de décret pour la création d’une commission nationale consultative pour une nouvelle République, ainsi qu’un projet de décret concernant la convocation des électeurs pour le référendum. A cette occasion, le président de la République a affirmé que les préparatifs ont commencé depuis un certain temps de manière démocratique, soulignant que l’élaboration des constitutions passe par deux phases, la préparation et l’approbation.

Une délégation de l’Otan en Tunisie et … en catimini

Une délégation de l’Otan est (était) en visite en Tunisie. C’est que l’on apprend grâce à la page Facebook officielle de l’ambassade de Turquie en Tunisie. « En tant qu’Ambassade point de contact de l’Otan en Tunisie, nous avons eu le plaisir d’organiser un briefing pour les représentants des pays alliés en vue de partager les résultats des pourparlers et consultations que la délégation de l’Otan a eus avec la partie tunisienne lors de sa visite ». L’ambassade turque estime que la Tunisie est un partenaire méditerranéen important de l’Alliance.

Des Israéliens à la Ghriba

Le pèlerinage de la Ghriba n’a pas manqué de recevoir quelques Israéliens, notamment ceux d’origine tunisienne. Si les autorités tunisiennes n’ont rien communiqué sur le sujet, un journaliste israélien a « vendu la mèche ». Edy Cohen a remercié le président tunisien Kaïs Saïed d’avoir permis à des centaines d’Israéliens d’effectuer leur pèlerinage à Djerba. « Ce qui nous intéresse, ce sont les actes et non les paroles, notamment celles prononcées avant la prise de pouvoir. Vous êtes excusé monsieur le président, nous sommes compréhensifs. On vous aime monsieur le président », a écrit M. Cohen.

Abderrazek Kilani écope d’un mois de prison avec sursis

Le député et avocat Samir Dilou a annoncé, ce jeudi 19 mai 2022, que le tribunal militaire de première instance a condamné l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani à un mois de prison avec sursis.Samir Dilou indique que l’ancien bâtonnier a été condamné pour avoir pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l'objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, commis un outrage à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, à travers des paroles et des menaces, et, mais aussi pour avoir tenté de provoquer une cessation individuelle ou collective de travail, par menaces ou manœuvres frauduleuses.

L’investissement étranger n’a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie

L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (Fipa) vient de publier les chiffres pour le premier trimestre 2022, qui font état d’une hausse des investissements étrangers en Tunisie de 73% par rapport à 2021, de 18,4% par rapport à 2020 (deux années pandémiques, ndlr) et une baisse de 2% par rapport à 2019 (année de référence avant la pandémie). Ils sont passés de 608,2millions de dinars fin mars 2019 à 503,6 millions de dinars fin mars 2020, à 344,6 fin mars 2021 puis à 596 millions de dinars fin mars 2022. Ainsi, le flux des investissements internationaux en Tunisie n’a pas retrouvé son niveau de 2019, avant la pandémie du Covid-19.