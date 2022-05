« Le Prix du cinquième jour » de Khaoula Hosni en lice pour le Prix Orange du Livre en Afrique

L’autrice tunisienne Khaoula Hosni figure parmi les six finalistes retenus pour le Prix Orange du Livre en Afrique 2022 avec son roman « Le Prix du cinquième jour ».

Dans son nouveau roman, Khaoula Hosni prend les ingrédients de l’intrigue amoureuse classique, amour, mariage et tromperie, mais nous livre un récit qui bouscule les codes et qui emprunte un chemin des moins attendus.

Le livre raconte l’histoire de Ghalia, mariée depuis dix-huit ans à Adel et mère de deux adolescents. Ghalia découvre, par hasard, que son mari a une liaison alors qu’elle pensait son couple à l’abri de ces choses.

Cette découverte, qui bouleverse sa vie et ébranle toutes ses certitudes, va la pousser à mener son enquête, à chercher à comprendre le comment et le pourquoi de cette relation adultère. Elle finira par la porter hors des sentiers battus, bien loin du schéma ordinaire du mari infidèle, de la maîtresse et de l’épouse bafouée…

Khaoula Hosni est une autrice tunisienne qui a déjà publié six romans et deux recueils de nouvelles et obtenu de nombreux prix en Tunisie, dont le Prix spécial du jury au Comar d’Or pour son second roman, D.A.B.D.A.

Pour la 4ème édition du Prix Orange du Livre en Afrique, 39 éditeurs issus des 4 coins du continent africain ont présenté 57 livres. Six finalistes ont été retenus. Le jury international présidé par Véronique Tadjo désignera le lauréat au mois de juin dans une capitale africaine.

M.B.Z