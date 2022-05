Abderrazek Kilani écope d’un mois de prison avec sursis

Le député et avocat Samir Dilou a annoncé, ce jeudi 19 mai 2022, que le tribunal militaire de première instance a condamné l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani à un mois de prison avec sursis.

Samir Dilou indique que l’ancien bâtonnier a été condamné pour avoir pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l'objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, commis un outrage à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, à travers des paroles et des menaces, et, mais aussi pour avoir tenté de provoquer une cessation individuelle ou collective de travail, par menaces ou manœuvres frauduleuses.

Des dizaines d’avocats tunisiens ont assisté aux plaidoyers ainsi que des représentants du barreau français et de l’Union des avocats arabes.



L’ancien bâtonnier fait partie du comité de défense du dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri. Il était présent lorsque ce dernier a été transféré à l’hôpital Habib Bougatfa au gouvernorat de Bizerte. Il avait eu une altercation avec les forces de l’ordre les appelant à respecter les droits de l’Homme et les libertés des citoyens en refusant de se conformer aux ordres.





S.H