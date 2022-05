Lancement de la 15ème édition du Salon International du Bâtiment et de la Construction « Carthage »

C’est dans des conditions sanitaires satisfaisantes et un climat d’affaires positif, que s’ouvrent les portes de la 15ème édition du Salon International du Bâtiment et de la Construction « Carthage » du 23 au 29 Mai 2022 au Parc des Expositions du Kram.

CARTHAGE est organisé tous les deux ans par la Société des Foires Internationales de Tunis sous l’égide du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat et en collaboration avec la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB-UTICA) et le Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV).

Après 4 ans d’absence, tous les acteurs participant à la tenue du salon (organisateurs, partenaires, exposants et visiteurs) se réjouissent du retour du salon Carthage, qui avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie Covid19.

La crise sanitaire a généré des difficultés économiques pour l’ensemble des secteurs d’activité, c’est pour cette raison le salon Carthage 2022 se veut économiquement vertueux pour sa 1ère session post-Covid. Il désire apporter un soutien aux industriels fabricants et producteurs en donnant à leurs produits et services une visibilité accrue auprès des professionnels et du grand public.

Le Salon International de la Construction et du Bâtiment "Carthage" est tout à la fois un lieu de découverte en matière de nouveaux produits, de veille technologique, de marchés et de contacts d’affaires. L’exposition a pour objectif de mettre en valeur l’innovation et la diversité des produits du secteur du bâtiment et de la construction, de favoriser le partenariat et de promouvoir les exportations des produits et du savoir-faire.

Carthage regroupe pour sa 15ème édition 200 exposants couvrant toutes les branches d’activité du secteur. Le salon a toujours attiré un nombre conséquent d’entreprises exposantes tunisiennes et étrangères. A cet égard, la session 2022 connait la participation de l’Italie, la France, l’Allemagne, la Turquie et l’Algérie.

Près de 50.000 visiteurs grand public et professionnels tunisiens et étrangers sont attendus pour cette session exceptionnelle de Carthage 2022. Les visiteurs professionnels étrangers proviennent principalement du Maghreb, d’Europe et de l’Afrique sub-saharienne.

Dans l’objectif de mettre en contact les opérateurs avec leurs homologues, des séminaires ainsi que des workshops seront organisés en marge du salon.

Le salon accorde la priorité à la préservation de la santé et de la sécurité de ses exposants et de ses visiteurs. Pour cela, un protocole sanitaire a été mis en place comportant de nombreuses mesures couvrant toutes les composantes de l’exposition et destinées à tous les acteurs.

