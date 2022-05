Zied Mallouli : à Sfax, nous avons des sangliers en plus des ordures

Un activiste tunisien basé à Sfax, Zied Mallouli, a publié hier, mercredi 18 mai 2022, sur sa page Facebook, une série d’images faisant l’état des lieux de la situation dans la ville. Ses images ont été accompagnées d’un message adressé au chef de l’Etat : « Sfax, la ville des ordures ».

« Ici la situation environnementale à Sfax est dramatique. La ville croule sous les ordures ! Après des mois d’appels de détresse nous sommes aujourd’hui fatigués. La ville est abandonnée à elle-même après que le nouveau gouverneur ait quitté son poste. La ville est aujourd’hui sans autorités et ses habitants sont en colère devant le silence de Carthage » a déclaré Zied Mellouli avant d’ajouter : « Dans les beaux quartiers de la ville, nous avons maintenant des serpents et des sangliers en plus des ordures ».

Lors de son intervention, ce jeudi 19 mai, durant la matinale de Shems FM présentée par Myriam Belkadhi, l’activiste a noté que la dernière visite officielle d’un membre du gouvernement à Sfax remonte au mois de septembre 2021. Il a en effet dit : « En septembre, nous avons reçu la visite de la ministre de l’Environnement et depuis…rien ! Le gouvernement Bouden a failli dans sa mission à Sfax, la ville croule encore sous les ordures et aucune solution efficace n’a été trouvée ».

Dans son discours, M. Mallouli a appelé le président de la République a réagir et les habitants de Sfax à bouger pour faire entendre leur désarroi.

« Ce que nous demandons est notre droit car nous avons le droit de vivre dans un lieu saint et propre, sans maladies ni moustiques » a martelé l’activiste.

