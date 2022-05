Des Israéliens à la Ghriba

Le pèlerinage de la Ghriba n’a pas manqué de recevoir quelques Israéliens, notamment ceux d’origine tunisienne.

Si les autorités tunisiennes n’ont rien communiqué sur le sujet, un journaliste israélien a « vendu la mèche ». Edy Cohen a remercié le président tunisien Kaïs Saïed d’avoir permis à des centaines d’Israéliens d’effectuer leur pèlerinage à Djerba.

« Ce qui nous intéresse, ce sont les actes et non les paroles, notamment celles prononcées avant la prise de pouvoir. Vous êtes excusé monsieur le président, nous sommes compréhensifs. On vous aime monsieur le président », a écrit M. Cohen.

Le sujet du pèlerinage de la Ghriba et des Israéliens a toujours été l’objet de polémiques en Tunisie. Les islamistes et les nationalistes arabes se sont toujours opposé à ce que des Israéliens viennent en Tunisie, y compris ceux d’origine tunisienne, sous prétexte que c’est une forme de normalisation avec l’Etat hébreu.

D’autres, moins bruyants, trouvent normal que des Israéliens viennent effecteur le rite religieux sur le site juif, érigé bien avant l’arrivée de l’islam et des arabes en Tunisie. Il se trouve que ce sont les nationalistes arabes et les islamistes qui font le plus de bruit et sont carrément menaçants si le sujet de normalisation est évoqué ou même la question du pèlerinage des Israéliens.

Juste après son élection, et avant sa prise de pouvoir, le président Kaïs Saïed a clamé haut et fort que la normalisation avec Israël est considérée comme une haute trahison. Il a ainsi rassuré les islamistes et les nationalistes sur sa position par rapport à ce sujet.

Les actes sont cependant différents des paroles, comme l’a indiqué Edy Cohen.

Edy Cohen est un Israélien d’origine libanaise. Il a un Ph. D en journalisme et se spécialise dans les affaires arabes. Il a cinquante ans et fait partie des grands influenceurs israéliens sur les réseaux sociaux. Son compte twitter compte près de cinq cent mille abonnés.

R.B.H