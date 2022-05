Samir Saïed fait la promotion de l’investissement à Munich

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, s'est entretenu, ce mercredi 18 mai 2022, à Munich, avec un groupe de responsables d'institutions industrielles allemandes actives dans divers secteurs, dans le cadre de la mission de promotion du "Tunisia Investment Forum " (TIF).

Samir Saïed a, également, discuté avec la ministre des Relations européennes et internationales d'Allemagne des moyens permettant de renforcer la coopération économique et les échanges entre les deux parties, notamment au niveau de l'investissement et du partenariat.

S.H