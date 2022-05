Bien plus qu’un festival… un lieu de rencontre pour voir Gabes en plus grand

Le rideau est tombé sur la 4ème édition du Festival Gabès Cinéma Fen, La STB BANK en tant que sponsor officiel de ces deux dernières éditions félicite tous les primés de cette édition qui a été une réussite totale, en renouant Gabes avec son public et son atmosphère culturelle inégalable d’antan.

Assoiffés de cinéma et de culture après deux années extrêmement difficiles suite à la crise sanitaire mondiale, nous n’avons pas hésité à nous associer à cette nouvelle édition sous le signe des retrouvailles.

Gabes Fen, l’immanquable…

Malgré cette crise, la STB BANK n’a jamais cessé de croire et de miser sur ce festival même en temps de crise, notamment l’édition de 2020 qui s’est déroulée en ligne malgré tout, avec des projections et des débats entre le public et les équipes des films, ce qui démontre la foi de la STB Bank dans le public tunisien et son désir de découvertes.

Cette année, nous avons continué notre engagement envers ce festival et le public a pu apprécier une multitude de manifestations artistiques : cinéma, art vidéo, photographie, projection de films en réalité virtuelle sous le signe des retrouvailles.

Une fois de plus, l’engagement de la STB BANK dans la culture et dans le développement culturel sur tout le sol tunisien a porté ses fruits. Nous restons persuadés que c’est grâce au cinéma et à la culture en général que nous allons bâtir un avenir radieux.

La culture ancrée en nous…

Par le biais du Festival Gabès Cinéma Fen, nous réaffirmons notre positionnement d’allié du développement régional inclusif et durable, ainsi que notre fervent engagement à soutenir les projets à fort impact culturel et socio-économique.

Après la reprise post-covid, nous devons mettre les bouchées doubles en agissant en étroite collaboration avec tous les acteurs culturels de la région afin de développer et diversifier nos événements culturels, ce qui mettra bien évidemment l’accent sur tout le talent dont notre beau pays regorge.

La cérémonie de clôture s’est déroulée jeudi 12 mai 2022 à l’espace l’Agora Gabès avec l’attribution du prix du meilleur Long-métrage, du prix du meilleur Court-métrage ainsi que du prix Hackhaton.

La STB BANK continuera à être au diapason du développement culturel dans toutes les régions de la Tunisie par sa collaboration avec le Festival Gabès Cinéma Fen et bien d’autres pour pouvoir vivre ensemble pleinement la passion du cinéma…