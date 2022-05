L’Isie veut retarder la date de la tenue du référendum

L'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) pense que la date du 25 juillet n’est pas opportune pour la tenue du référendum voulu par le chef de l’Etat et veut donc retarder cette échéance.

C’est ce qui ressort des explications de son membre de Mohamed Tlili Mansri. « Le 25 juillet est une date dont on est fiers en tant que Tunisiens, étant la fête de la République. Mais, il ne faut pas oublier que cette date est en plein été, pendant les vacances, que les Tunisiens résidents à l’étranger seront sur le territoire tunisien, que pour les habitants du Sud à 7h du matin la température sera de 50°C et que rare seront ceux qui vont s’aventurer pour sortir de leurs domiciles à midi ou 13h pour aller voter ».

Et d’ajouter : « Il y aura sûrement un impact important sur le taux de participation, surtout que l’efficacité de toute élection se compte par deux critères : garantir le plus grand taux de participation et d’acceptation des résultats ».

M. Mansri a également indiqué que le Conseil de l’instance a adressé au président de la République, vendredi dernier, quatre propositions concernant le calendrier électoral à la lumière duquel sera publié le décret relatif à l’amendement du code électoral et au référendum.

Et de soutenir que l’instance attend toujours la réponse du chef de l’Etat afin qu’elle puisse inscrire les électeurs et conduire tout le déroulement du processus électoral lié au référendum, dans les meilleurs délais et conditions. Il a expliqué que l’idéal serait de pouvoir donner aux citoyens de plus de 18 ans la possibilité de s’inscrire en ligne, dans la mesure où les listes actuelles pourraient priver 2,5 millions de personnes, arrivées à l’âge légal, de pouvoir voter.

I.N