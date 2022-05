Bilel Sahnoun : les entreprises tunisiennes continuent à résister

« Le seule chose qui nous laisse optimistes, c’est la résilience des entreprises tunisiennes, preuve à l’appui les indicateurs boursiers. Aujourd’hui, nous avons un tissu économique résilient et malgré toutes les répercussions de la situation nationale et internationale, les entreprises continuent à résister, ce qui représente une très bonne chose ». C’est ce qu’a indiqué le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), Bilel Sahnoun, lors de la rencontre périodique avec les médias, tenue mardi 17 mai 2022 au siège de la Bourse.

Le DG a ainsi précisé que malgré une hausse du Tunindex de près de 3% depuis le début de l’année, la baisse des volumes d’échange de près de 50% par rapport à 2021, une année pandémique, est préoccupant.

Bien que les dirigeants n’aient pas une explication tangible des facteurs, M. Sahnoun pense que les acteurs sont dans une situation d’attente, qui a trop duré, selon lui.

Il s’est dit aussi préoccupé par la situation générale qui a commencé par une crise liée à la pandémie, suivie par la guerre en Ukraine et actuellement des tensions entre l’Est et l’Ouest. Cela a eu un impact direct sur la situation mondiale : les grands investisseurs étant préoccupés par les faits précités. D’où, une hausse du taux des risques dans les pays en voie de développement, un manque de visibilité ou de facteurs pouvant influencer positivement la situation et prédire une reprise, a-t-il expliqué.

En outre, le DG a spécifié qu’il n'y a aucune introduction en bourse prévue pour le moment, alors qu'en début d’année quatre à cinq entreprises avaient manifesté leur intérêt. « Nous étions optimistes par rapport aux nouvelles introductions en 2022. Mais malheureusement, il n’y a rien d’officiel jusqu’à maintenant, aucun dossier n’ayant été soumis ».

S’agissant des résultats annuels des sociétés cotées de 2021 en comparaison avec 2020, le directeur communication de la Bourse de Tunis, Lotfi Khezami a indiqué que jusqu’au 30 avril, date butoir pour la communication des états financiers, seules 35 sociétés avaient communiqué leurs chiffres, soient 43% de la cote. Jusqu’à la date du 18 mai 2022, 49 avaient communiqué leurs résultats, et 35 ont distribué ou proposent de distribuer un dividende.

Toujours selon Khezami, dans le secteur financier, les douze banques cotées ont réalisé un résultat global de 1,2 milliard de dinars fin 2021, en progression de 26,1% par rapport à un an auparavant. Pour leur part, le résultat des sept sociétés de leasing cotées, qui ont été très impactées par la crise du Covid-19, a connu un envol de 82,52%. Leur résultat global ayant atteint 61,9 MD.

En ce qui concerne, l’évolution des indices et des revenus des sociétés cotées au premier trimestre 2022 versus la même période de 2021, on apprend qu’au 20 avril 2022, date d’échéance règlementaire, 49 sociétés cotées (60% de la cote, ndlr) ont communiqué leurs indicateurs du premier trimestre 2022. Ce nombre est passé à 79 à la date du 18 mai 2022 (98% de la cote, ndlr) : seules les sociétés AMS et MIP n’ont pas publié leurs indicateurs.

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au premier trimestre 2022 font ressortir une hausse de leur revenu global de 10,1% par rapport à la même période de l’année 2021, pour se situer à 5,2 milliards de dinars contre 4,7 milliards de dinars. 71% des sociétés ayant publié leurs indicateurs du premier trimestre 2022, soit 56 sur 79, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente. Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 3,3 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 12% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Dans le secteur financier, les douze banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1.447 MD durant le premier trimestre 2022, contre 1.295 MD sur la même période de l’année 2021, (+11,8%). Le revenu global net des sept sociétés de leasing cotées a augmenté de 8,6% durant le premier trimestre 2022 par rapport au même trimestre de 2021, pour atteindre 12 MD contre 11 MD. Les cinq compagnies d’assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 399 MD contre 353 MD (+13%). Ainsi, le secteur financier dans son ensemble a amélioré son revenu global au premier trimestre 2022 de 11,6% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Dans le secteur des biens de consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 12,33% pour passer de 1.222 MD à 1.373 MD. Dans ce même secteur, les cinq concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global régresser de 20% durant le premier trimestre 2022 pour se situer à 215 MD contre 268 MD au premier trimestre 2021.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a connu une légère baisse de 0,8% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 368 MD contre 371 MD.

Sur neuf secteurs, huit ont vu leurs revenus augmenter, le secteur matériaux de base a réalisé la plus forte progression avec 60,1% suivi par le secteur santé avec 29,2%. La plus forte baisse revient au secteur service aux consommateurs avec une régression de 5,8%.

Dix sous-secteurs ont marqué des performances positives. Les plus fortes hausses reviennent à « Voyages et Loisirs » avec 178%, à « Chimie » avec 76,7%, et aux « Matières premières » avec 40,8%. Evolution des revenus par société : Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par Essoukna (+268,9%), STA (+194,7%), Alkimia (+111,6%), ICF (+89,6%) et Adwya (+66,9%).

En revanche, les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par Electrostar (-90,8%), Gif-Filter (-83,9%), Sits (-61,6%), UADH ( -48,5%), Placement Tunisie Sicaf (-42,1%) et City Cars (-34,5%).

L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une hausse de 0,88% durant le premier trimestre 2022 contre un rendement de 2,97% durant la même période de l’année 2021. L’indice Tunindex20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 1,32% contre 4,27% durant la même période de l’année 2021.

Cinq des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2022. Les meilleures performances reviennent à l'indice « Services Financiers » 7,41% et à l’indice « Banque » 6,46%. En revanche, sept indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice « Produits Ménagers et de Soin Personnel» a connu la plus forte baisse avec -9,21% suivi par l’indice « Biens de Consommation» avec -6,78% et l’indice Agro-alimentaire et Boissons avec -5,89%.

I.N