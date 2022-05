Un ancien gouverneur de Sidi Bouzid déféré devant la justice

Un ancien gouverneur de Sidi Bouzid a été déféré, ce mercredi 11 mai 2022, devant le Tribunal de première instance de la région, suite à une requête du Parquet.

Une plainte a été déposée à son encontre par l'Instance de lutte contre la corruption sur fond de soupçons liés à la distribution d'aliments composés pour animaux.

Une enquête a été ouverte pour exploitation d’un agent public de sa capacité à tirer un avantage pour lui-même ou pour autrui, en portant préjudice à l'administration et en violant les dispositions de la loi.

Le procureur général adjoint et porte-parole du Tribunal de première instance de Sidi Bouzid, Jabeur Ghenimi, a confié, dans une déclaration accordée à Business News, que l’affaire concerne également un ancien ministre de l’Agriculture et des délégués ayant exercé entre 2015 et 2016.

M.B.Z