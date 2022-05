Yael Lempert en visite de deux jours en Tunisie

La sous-secrétaire du département d'Etat des Affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, sera en visite de deux jours à Tunis du 12 au 14 mai, annoncent les services de l'ambassade américaine en Tunisie.

Pendant son séjour, diplomate américaine rencontrera de hauts responsables gouvernementaux et des représentants de la société civile pour assurer l'engagement des États-Unis à soutenir le peuple tunisien et la nécessité d'un processus de réforme politique et économique inclusif et transparent qui représente diverses voix tunisiennes.

S.H