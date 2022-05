La LTDH rejette tout dialogue formel

Le président de la Ligue tunisienne des Droits de l'homme (LTDH), Jamel Msallem, a indiqué, ce mardi 10 mai 2022, dans une déclaration accordée à l'agence Tap, que la ligue avait déjà appelé à l'organisation d'un dialogue bien avant le lancement du processus du 25-juillet, soulignant qu'elle était donc prête à n'importe quel processus inclusif permettant au pays de sortir de la crise actuelle.

Le président de la LTDH a précisé, dans ce contexte, que la ligue présenterait des visions à propos des situations politique, économique et social à travers ce dialogue, sauf qu'elle refuse toute forme de participation formelle. Il a également indiqué que la LTDH était prête à prendre part à tout processus capable de sortir le pays de la crise à condition que cela soit effectué dans le cadre d'une vision participative engageant toutes les parties et sans conditions préétablies, ajoutant que l'objectif principal étant de répondre aux revendications du peuple en ce qui concerne un État laïc qui garantit la séparation des pouvoirs et la préservation de tous les droits.

S.H