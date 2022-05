Retrait du vaccin Janssen : le ministère de la Santé se veut rassurant

Le risque de thrombose admis comme un effet secondaire du vaccin Janssen (Johnson & Johnson), contre le Covid 19, administré à plus d’un million de Tunisiens, « apparait une à deux semaines après la vaccination », fait savoir le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié mardi10 mai 2022, le ministère fait également savoir que le centre de pharmacovigilance, « n’a pas enregistré d’effets secondaires graves touchant les plus d’un million de Tunisiens qui ont reçu la dose Janssen ».

Il est à noter que le vaccin vient d’être retiré du marché, au vu des effets secondaires graves qu’il peut déclencher. Une décision qui a déclenché un vent de panique auprès des personnes inoculées par ce vaccin.

Les autorités tunisiennes ont suivi les recommandations de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food & Drug Administration/FDA). Celle-ci préconise de limiter l’usage du vaccin Janssen pour les personnes âgées de dix-huit ans et plus et à qui on ne peut administrer d’autres types de vaccins.

Dès sa commercialisation, le vaccin des laboratoires Johnson & Johnson a été suspecté de provoquer de graves caillots sanguins d’un type rare. Les essais cliniques sur ce vaccin ont, ensuite, révélé des effets secondaires, dont des cas de thrombose.

