Hausse des prix de l’alimentation animale – Le ministère du Commerce saisit le conseil de la concurrence

Le ministère du Commerce a indiqué, dans un communiqué publié ce mardi 10 mai 2022, avoir déposé une plainte devant le Conseil de la concurrence pour violation de la loi relative à la réorganisation de la concurrence et des prix suite à la hausse des prix des aliments pour animaux.

Le ministère a précisé que ses services ont mené une enquête et ont pu relever un certain nombre d’indicateurs de violations liées à la fixation des prix en dehors du cours normal basé sur l’offre et la demande et à l'exploitation des acteurs de la production et de la distribution de ces produits qui profitent de leur monopole sur le marché pour imposer leurs propres politiques commerciales et tarifaires.

Abdelmajid Ezzar, président de l'Union tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (Utap), avait souligné ce matin, que l’augmentation des prix des produits d’alimentation animale va avoir des conséquences désastreuses sur la situation des agriculteurs. Il a lancé un appel au ministère pour intervenir et sauver le secteur composé à 85% de jeunes agriculteurs incapables de résister à ces hausses.

M.B.Z