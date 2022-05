Arrestation de six individus suspectés d’implication dans les récents incendies





Six individus ont été arrêtés pour suspicion d’implication dans les récents incendies qui se sont déclarés dans différentes régions de la Tunisie. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli mardi 10 mai 2022, lors d’un point de presse.

Il a affirmé que 32 informations judiciaires avaient été ouvertes pour déterminer les causes de l’ensemble des incendies – présumés criminels – qui ont eu lieu entre le 1er et le 8 mai 2022.

Une série d’incendies s’est déclarée dans plusieurs gouvernorats la semaine dernière, dont un au souk de la ville de Gabès et un autre dans la palmeraie d’El Hamma, en plus de ceux qui ont ravagé une usine de friperie à Ben Arous et le dépôt des bus de Zarzouna à Bizerte.

Revenant sur ces incendies, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a déclaré que les auteurs et instigateurs avaient été identifiés et que leurs identités seraient communiquées prochainement.

N.J.