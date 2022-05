32ème congrès de l'Association des Dermatologistes Francophones à Hammamet

Une conférence de presse s’est tenue le lundi 9 mai 2022 à l’hôtel Novotel aux Berges du Lac 2 de Tunis pour présenter le 32ème congrès de l'Association des Dermatologistes Francophones (ADF) qui aura lieu du 11 au 14 mai à Yasmine Hammamet en Tunisie.

Cette importante rencontre scientifique sera organisée conjointement par la Société Tunisienne de Dermatologie et de Vénéréologie et l'Association des Dermatologistes Francophones (ADF).

Elle verra la participation de près de 600 spécialistes venant d'une vingtaine de pays francophones de divers continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique), mais également de pays anglophones comme les USA, l'Australie et l’Afrique de l’Est.

Elle s'étalera sur 4 journées et comportera en tout dix thèmes: allergologie, maladies infectieuses, troubles pigmentaires, dermoscopie, pathologie des muqueuses, pathologie vasculaire, dermatologie pédiatrique, dermatologie esthétique, lasers en dermatologie et actualités en dermatologie.

L’organisation de ce 32ème congrès de l'Association des Dermatologistes Francophones, sera coupléeavecla tenue du 26ème congrès Maghrébin de Dermatologie.

Le Professeur Mohamed Denguezli (Président de la STDV) s’est félicité, dans ce cadre, de la tenue une nouvelle fois en Tunisie de cette manifestation scientifique qui s’est imposée depuis plusieurs années comme une rencontre incontournable pour des centaines de dermatologistes.

Il a déclaré dans ce cadre: « Après moult péripéties et reports dus à la pandémie du COVID 19, c’est avec un grand plaisir que nous accueillons en présentiel ce congrès qui représentera l’opportunité d’importants échanges scientifiques », avant d’ajouter que ce sera la troisième fois que notre pays aura l'opportunité d'abriter ce congrès, après celui de 1979 à Tunis et 2003 à Sfax.

Le coordinateur du comité d’organisation, le Docteur Moez Ben Salem, a pour sa part déclaré :

« Nous sommes fin prêts pour relever le défi, bien plus, je suis persuadé que ce congrès dépassera toutes nos espérances et qu'il marquera les esprits car nous voulons démontrer que la Tunisie demeure une belle terre d'accueil et que les Tunisiens sont capables de se surpasser et de montrer le meilleur d'eux-mêmes, notamment dans le domaine scientifique. »

Docteur Ben Salem a, par ailleurs, ajouté : « L’organisation de ce congrès revêt une importance particulière pour la Tunisie, du fait que notre pays accueille le prochain Sommet de la Francophonie en novembre 2022 à Djerba, au cours duquel l’Organisation Internationale de la Francophonie célèbre le cinquantième anniversaire de sa création. »