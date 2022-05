Kaïs Saïed discute de la commission nationale avec Brahim Bouderbala

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce mercredi 4 mai 2022, le bâtonnier Brahim Bouderbala au palais de Carthage.

La rencontre a porté sur la création de la commission nationale pour la constitution d’une nouvelle République et le rôle des avocats au sein de cette commission.

Plus tôt dans la journée, le chef de l’Etat a rencontré le doyen Sadok Belaïd pour discuter de ladite commission. Elle sera subdivisée en deux autres commissions, la première sera consacrée aux réformes constitutionnelles et politiques, alors que la seconde aura la mission de proposer, entre autres, une série de réformes économiques et sociales.

Les travaux de cette commission seront consultatifs. Elle présentera, par ailleurs, ses propositions sur la base des résultats de la consultation électronique.

