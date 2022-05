Dans un nouvel enregistrement, Nadia Akacha se moque du général Mohamed Salah Hamdi

Un onzième enregistrement fuité attribué à l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel Nadia Akacha, a été diffusé ce mercredi 4 mai 2022, sur les réseaux sociaux.

Dans ce nouvel enregistrement, Nadia Akacha évoque le général et ancien chef d'état-major de l'Armée de terre Mohamed Salah Hamdi. Elle demande à son interlocuteur - dont l'identité est inconnue - des nouvelles de ce dernier.

« Où est-il ? Quelles sont ses nouvelles, toi qui l’aimes et qui l’admires ? » l’entend-t-on dire avant de moquer la démarche du général et d’ajouter : « peu importent ses qualités, il y a des choses qui sont éliminatoires, s’il se présente devant Abir Moussi c’est elle qui va l’emporter et s’il se présente même devant Nizar Chaâri c’est ce dernier qui va l’emporter ».

Le général et ancien chef d'état-major de l'Armée de terre entre 2013 et 2014, Mohamed Salah Hamdi, a, rappelons-le, présenté au mois de mars 2020 sa démission du poste de secrétaire permanent au secrétariat permanent du Conseil national de la sûreté.

On rappellera qu’une enquête a été ouverte pour authentifier les enregistrements attribués à Nadia Akacha et pour en établir les circonstances et le contenu.

M.B.Z