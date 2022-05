Toyota annonce une transmission manuelle pour la nouvelle GR Supra

Toyota vient de confirmer qu'une nouvelle GR Supra dotée d’une transmission manuelle intelligente à six rapports (iMT) sera bientôt introduite en Europe, en réponse à la demande des fans de voitures de sport et de ses clients.

Le véhicule sera destiné aux conducteurs qui aiment la maitrise et les sensations offertes par les changements de rapports ultra-précis d’une boîte manuelle. Son ajout à la gamme signifie que Toyota proposera dorénavant ses trois modèles GR avec une transmission manuelle, soit de série (GR Yaris), soit en option (GR Supra, GR86).

Compte-tenu de la technologie de pointe de la GR Supra, il n’était pas question de se contenter de monter une boîte de vitesses manuelle dans la voiture. Une nouvelle transmission, ainsi qu'un nouvel embrayage, ont été spécialement conçus pour s'adapter aux caractéristiques de puissance et de couple du moteur 3,0 litres.

Dans le même temps, les freins et la suspension de la GR Supra ont été optimisés pour offrir des performances encore meilleures - des évolutions qui sont introduites sur toutes les versions de la gamme GR Supra.

La transmission manuelle installée dans la GR Supra a été conçue et réglée spécifiquement pour être utilisée avec le moteur six cylindres en ligne du coupé.

L'équipe d'ingénieurs a modifié le carter de transmission, l'arbre de transmission et le train d'engrenages existants, et supprimé les éléments qui n'étaient pas nécessaires, tels que le système acoustique, ce qui a encore réduit le poids.

Au cœur de la transmission se trouve un embrayage nouvellement conçu avec un ressort à diaphragme de plus grand diamètre et renforcé. Avec une zone de friction plus grande et un ressort plus puissant, cet embrayage est parfaitement adapté au couple élevé du moteur hautes performances de la GR Supra.

La transmission manuelle iMT utilise un système de contrôle intelligent programmé avec un nouveau logiciel qui donne la priorité aux performances sportives. Lors du passage au rapport supérieur, les paramètres sont réglés pour optimiser le couple moteur au moment du débrayage et de l'embrayage. Lors des rétrogradages, le logiciel a été affiné pour garantir des performances constantes.

Le fonctionnement intelligent de la transmission manuelle iMT est le mode utilisé par défaut, mais il peut être coupé par le conducteur pour passer en mode Sport.

Pour éviter les décollages poussifs et une sensation d'accélération pas assez dynamique, le rapport de démultiplication final a été raccourci, passant de 3,15 (sur la GR Supra automatique) à 3,46. La transmission est ainsi adaptée aux performances que l’on attend d’une voiture de sport.

Toutes les versions de GR Supra bénéficient d'une suspension optimisée. Les améliorations apportées comprennent notamment l’utilisation de caoutchouc vulcanisé plus rigide dans les bagues des barres anti-roulis avant et arrière et des nouveaux réglages d’amortisseurs. Les composants mécaniques de la direction assistée électrique et les paramètres de fonctionnement du système ont également été modifiés.

Les modifications apportées pour accueillir la nouvelle transmission manuelle de la GR Supra ne se limitent pas au groupe motopropulseur. Une attention particulière a également été accordée à la manière dont le nouveau système serait installé dans le poste de conduite.

Il ne s'agissait pas simplement de remplacer un levier de vitesses par un autre, il fallait veiller à ce que le pommeau soit placé de manière optimale pour permettre des changements de vitesse précis, rapides et plaisants.

Le design d’origine de la console centrale ne permettait pas d’offrir un dégagement suffisant entre le levier de la boîte de vitesses manuelle et le panneau de commande de la climatisation. Pour obtenir une ergonomie parfaite, la console et la commande de sélection du mode de conduite ont été repensées. L’ensemble ainsi modifié offre un dégagement confortable de 42 mm entre le pommeau de levier de vitesses et le panneau de climatisation.

Le débattement du levier de vitesses, son ergonomie et la force nécessaire pour l’actionner jouent un rôle essentiel dans la connexion sensorielle entre le conducteur et la voiture. Une attention particulière a été portée au poids et à la forme du pommeau et à la qualité des verrouillages des rapports. Toyota a opté pour un pommeau de vitesse plus lourd (200 g) pour un effet d'inertie plus agréable à l'usage.

La traction et le freinage de la GR Supra ont été optimisés pour un fonctionnement avec une transmission manuelle.

Avec une boîte automatique, il est possible d'utiliser le deuxième rapport lors d'un démarrage en côte lorsque les roues opposées se trouvent sur des surfaces avec des niveaux d'adhérence différents - par exemple, lorsque la voiture est garée en partie sur une bordure de route verglacée. La progression est fluide, sans recul ni patinage des roues. Avec une boîte de vitesses manuelle, il faut utiliser la première vitesse, et le fait de relâcher l'embrayage augmente le risque de patinage des roues. Pour résoudre le problème, les ingénieurs de Toyota ont réglé le contrôle de traction (TRC) de la voiture pour obtenir un fonctionnement fluide comme celui rencontré avec la boite automatique. Le système est également optimisé pour en compte le couple moteur élevé caractéristique de la GR Supra, les pneus larges et la propulsion arrière.

Le comportement de la voiture lors de l'accélération en sortie de virage est un élément clé de l’approche « Fun to Drive » que Toyota a développée pour la GR Supra. Sur la nouvelle version manuelle, l'antipatinage a été configuré pour offrir un équilibre idéal entre agilité et stabilité lors de l’accélération en sortie de virage. L'intervention du contrôle de traction TRC a été calibrée pour maintenir la stabilité - la voiture reste fidèle à la ligne voulue par le conducteur - tout en permettant de délivrer la puissance suffisante pour une sensation sportive.

L'ambition de rendre la GR Supra amusante à conduire dans les scénarios les plus exigeants a inspiré l'introduction d'une nouvelle fonction « Hairpin+ ». Celle-ci permet plus de liberté et de plaisir, en particulier dans les virages serrés en montée (plus de 5% de dénivelé) sur un revêtement à forte adhérence comme ceux que l'on trouve sur les routes de montagne européennes.

Lorsque la fonction « Hairpin+ » est activée, le patinage des roues est alors plus « libre », ce qui peut rendre ces moments de conduite plus agréables. Pour cela, Toyota a optimisé le contrôle du couple moteur pour permettre une plus grande différence de vitesse de rotation entre la roue droite et la roue gauche.

Un véhicule très agile avec des pneus à haute adhérence peut être sujet à un survirage soudain, parfois difficile à maitriser avec le seul système de contrôle de stabilité du véhicule (VSC). Pour contrer ce type comportement, un dispositif anti-roulis (ARP) est monté sur les versions manuelle et automatique de la GR Supra. Il intervient plus tôt avec le VSC pour compenser toute perte soudaine d'adhérence lorsque le réglage de suspension le plus ferme de la voiture est utilisé.

De plus, le mode Track a été réglé pour permettre des dérives faciles avec une grande liberté dans le contrôle de l’accélérateur. Le véhicule reste agile, mais il y a moins de risque de pertes de maitrise grâce à des réglages spécifiques du moteur et du système de contrôle de couple.

La GR Supra 2,0 litres boite automatique reste la version d’accès dans la nouvelle gamme GR Supra. Elle est aussi disponible en finition Pack Premium. La motorisation 3,0 litres boîte auto n’est uniquement disponible en finition Pack Premium.

La nouvelle gamme GR Supra bénéficie de nouvelles options de peinture avec l'ajout des Moareki Grey et Dawn Blue.

Dans l’habitacle, l'ancien cuir rouge en option est toujours disponible. Les clients peuvent renforcer le caractère sportif de leur GR Supra à transmission manuelle avec un nouveau revêtement cuir marron.

Rappelons que la GR Supra a été le premier modèle mondial Gazoo Racing (GR) de Toyota. Dès son lancement en 2019, elle a parfaitement incarné l'esprit GR et le rêve du président de Toyota, Akio Toyoda, de proposer une voiture dédiée au plaisir de conduire.

Depuis son lancement, la GR Supra est proposée avec un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres de 340 ch/250 kW associé à une transmission automatique à huit rapports. En 2020, un nouveau moteur 2,0 litres de 258 ch/190 kW a été ajouté à la gamme, toujours avec une transmission automatique de série.

D’après communiqué