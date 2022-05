Le DG de la STB Bank : mon souci était de parvenir à assurer une distribution de dividendes

La STB Bank est sur la bonne voie. La banque vient réaliser un résultat net en hausse de 60%, qui a été plombé par certains éléments exceptionnels l'empêchant d'être meilleur. Résolument tournée vers l’avenir, elle travaille à combler ses lacunes et pense éponger son déficit cumulé dès l’année prochaine. L’objectif étant de pouvoir distribuer un dividende à ses actionnaires, notamment aux petits-porteurs qui attendent ça avec impatience.

C’est ce qui ressort de l’assemblée générale ordinaire de la STB pour l’exercice 2021, tenue vendredi 29 avril 2022 à son amphithéâtre de la Cité des sciences, sous l’égide de la présidente du Conseil d’administration Amel Mdini et du directeur général de la banque Mohamed Chouikha, en présence du mandataire spécial de l’Etat Sonia Zoghlami.

La banque a terminé 2021 avec un résultat net de 115,47 millions de dinars contre 72,16 millions de dinars un an auparavant, en hausse de 60% (environ trois fois le résultat net de 2016, ndlr), grâce à une maitrise des coûts de risque net (un gain de 64 millions de dinars) et malgré un impôt sur les bénéfices de 91,53 millions de dinars (la banque payant un taux de 35%).

Certains éléments exceptionnels notamment l’augmentation des frais du personnel de 22,71 millions de dinars, outre un don de 16,51 millions de dinars pour le soutien de l’effort national de lutte contre le Covid-19 et pour le développement de l’éducation outre une contribution conjoncturelle de 5,23 millions de dinars ont impacté le bénéfice.

En effet, fin juillet 2021 une augmentation salariale sectorielle de 5,3% au titre de 2020 et de 6,7% au titre 2021 dans le secteur bancaire et financier a été conclue outre le doublement des pensions de retraite des agents du secteur, ayant été révisées sur la base de 17,5 mois. Résultat des courses, une hausse importante des frais du personnel de 14,5% a été enregistrée.

En contrepartie, la récupération de 63,79 millions de dinars de dotations aux provisions, dont 14,32 millions de provisions additionnelles et 27,46 millions de dinars de provisions collectives a atténué l’impact de ces éléments.

Côté performances, les dépôts et avoirs de la clientèle (constitués à 80% de dépôts faiblement rémunérés, dépôts à vue et d’épargne, ndlr) ont enregistré ainsi une évolution de 7,2%, pour se situer à près de 9.047,59 millions de dinars. Idem, les créances nettes à la clientèle ont augmenté de 7,2%, atteignant 9.731,14 millions de dinars. La banque ayant continué à financer l’économie et à soutenir les entreprises en difficulté à cause de la pandémie du Covid-19, notamment en termes de trésorerie, a expliqué le management.

Le Produit net bancaire (PNB) a atteint 650,67 millions de dinars fin décembre 2021 (deux fois le PNB réalisé en 2016, ndlr) contre 625,66 millions de dinars fin décembre 2020, en évolution de 4%, grâce notamment à la maitrise des charges d’exploitation qui ont augmenté de 2%. Le coefficient d’exploitation s’est établi à 43,4%, reculant de 3,8 points à cause de la hausse des frais du personnel.

Côté ratios de gestion et de rentabilité, la banque termine son exercice 2021 avec un ratio Tier 1 de 9,28%, un ROA de 0,9% et un ROE de 10,5%. Le ratio de solvabilité se situe à 13,29% alors que le ratio liquidité (LCR) passe à 107,64%. Le ratio crédit/dépôts (LTD) est de 119,77%.

Le taux de créances classées (CDL) était un handicap de taille pour l’activité de la banque, avoue le mangement, en assurant que le taux a été baissé à 13,5% (contre 24,4% en 2017) pour un taux de couverture des créances classées de 75%, grâce à la baisse des créances accrochées de 53 millions de dinars

Pour sa part, le groupe STB Bank a fini l’exercice 2021 avec un résultat consolidé de 128,53 MD, en progression de 87,9%. Le PNB consolidé réalisé augmente, quant à lui, de 5,4% pour se situer à 654,94 millions de dinars.

Au niveau du débat, quelques actionnaires ont salué les performances remarquables de la STB Bank. Mais, la préoccupation principale des actionnaires minoritaires était focalisée sur la distribution du dividende et sur le bas cours de l’action ainsi que le moyen de le réguler, d’autant plus qu’une grande majorité estime que l’actionnaire de référence -l’Etat- n’est pas lésé, ayant perçu rien qu’en 2021 plus de 100 millions de dinars entre impôt et don.

Plusieurs interrogations ont tourné autour du portefeuille d’investissement de la banque, de certaines de ses filiales et de sa stratégie les concernant.

En réponse, Amel Mdini a affirmé : « Nous sommes conscients de vos préoccupations et bon nombre des points abordés aujourd’hui sont des priorités ». Et d’assurer : « Il y a des programmes de travail au sein de la banque pour combler les lacunes notamment au niveau du système d’information et améliorer les insuffisances et les résultats de la banque les années prochaines ».

Interpelé par les actionnaires sur certaines problématiques, la mandataire spéciale de l’Etat a tenu à mettre en exergue les efforts la banque et de la direction générale pour la réalisation de bons résultats, grâce à la concrétisation du programme de restructuration de la banque 2016-2020. Elle a souligné que les indicateurs de solidité financière démontrent que la situation de la banque est confortable, évoquant en particulier le ratio de solvabilité de 13,3% au-dessus des 10% réglementaire et le Tier 1 de 9,3% pour les 7% recommandés.

« Nous sommes fiers d’avoir des indicateurs de ce niveau. La STB Bank a consenti beaucoup d’efforts (notamment au niveau de son organisation et du recouvrement) mais il reste beaucoup à faire, pour apurer les comptes et lever les réserves émises par les commissaires aux comptes », a-t-elle soutenu en ajoutant que la banque doit œuvrer à la levée des réserves émises par les commissaires aux comptes et au développement d’un système d’information capable de gérer le risque et mettre en place un système de contrôle interne efficace .

Et de recommander : « Il faut œuvrer à renforcer les fondamentaux et à l’assainissement du portefeuille de la banque. Il faut aussi se préparer à la migration vers les formes IFRS, car les fonds propres de la banque vont être impactés. Il y aura toute une organisation adéquate à mettre en place au niveau des systèmes informatique et comptable de la banque ».

Pour sa part, Mohamed Chouikha a avoué que depuis l’AGO de l’exercice dernier qui a suivi sa nomination : « Mon souci à moi était comment parvenir à assurer une distribution de dividendes ». Et d’expliquer qu’à cet effet il faut continuer à travailler sur la résilience de la STB Bank.

D’autre part, le DG a expliqué ne pas être inquiet en ce qui concerne le cours boursier car l’action STB va retrouver sa valeur, toujours selon ses dires. Et de rassurer les actionnaires : « Les bénéfices de cette année et de l’année prochaine vont combler les pertes cumulées, pour ouvrir la voie à la distribution ».

Et de poursuivre : « On est huitième en termes de bénéfices alors qu’on devrait être leadeur et c’est sur quoi on travaille. La profitabilité de la STB doit toucher tous les niveaux, notamment le réseau de la banque. Notre préoccupation est comment diversifier le portefeuille et aller vers les régions : comment assurer un développement mesuré de la STB du point de vue risque ».

Le dirigeant a estimé que la digitalisation et le système d’information font partie des points forts de la banque. « La STB a eu l’avantage et la chance, d’avoir un système d’information globalisé développé par ses propres compétences, ce qui lui a donné une souplesse en lui permettant d’être plus flexible en termes d’adaptation aux besoins des clients, en offrant une prestation personnalisée », a-t-il précisé. En notant que la banque a engagé un processus d’actualisation des process pour la minimisation des charges d’exploitation. Ainsi, le mangement travaille sur le renforcement du recouvrement de la phase à l’amiable jusqu’au contentieux. Il travaille aussi avec le conseil d’administration sur une politique de rémunération motivante, qui doit être au diapason des résultats de la banque et équitable.

Notons que dans le cadre de la poursuite de la mise en place d’un système d’information plus évolutif et plus simple à maintenir, la STB Bank s’est engagée courant l’exercice 2021 dans la finalisation de la version 2 du Global bancaire urbanisé et la préparation de la feuille de route 2022-2023.

S’agissant de la stratégie portefeuille, M. Chouikha a indiqué que l’établissement bancaire œuvre à renforcer le groupe STB et sa synergie. En parallèle, il va essayer de céder les participations non-stratégiques par rapport à son activité et renforcer sa présence dans la bancassurance, chose inévitable.

En ce qui concerne les filiales de la banque, le DG a spécifié que la Soni Bank a eu une mission de la Banque centrale du Niger, qui a jugé que le portefeuille de la banque n’est pas assez provisionné et imposé un volume important de provisions à la banque qui a impacté exceptionnellement le résultat de cette filiale.

Pour l’Immobilière de l’avenue, le conseil d’administration avait décidé de lancer un appel d’offre pour le choix d’un partenaire stratégique pour la cession de cette entité, qui a abouti à une déclaration infructueuse pour l’absence d’investisseur potentiel et la décision du conseil était de liquider les actifs de l’immobilière, a-t-il expliqué. Et de poursuivre que suite à cela, le conseil a entamé le processus de désignation d’un liquidateur et de la liquidation des actifs.

S’agissant de la BFT, le dossier est clôturé et la STB Bank n’a plus d’engagements envers elle, a-t-il soutenu.

Interrogé par un actionnaire sur une implantation en Libye, le DG a avoué être en discussion avec une banque libyenne qui a un réseau qui s’étale sur toute l’Afrique.

« Nous avons adressé un courrier officiel à cette banque et qui a été accepté. L’idée immédiate est d’ouvrir une représentation de cette banque en Tunisie et on aura notre représentation en Libye avec ce point de contact », a-t-il déclaré.

Côté perspectives, le mangement s’est montré très optimiste pour l’avenir, estimant que la banque allait éponger son déficit cumulé dès l’exercice en cours.

Sur un autre plan, on apprend que la banque a entamé, avec l’assistance d’un cabinet spécialisé dans le domaine bancaire, la définition de sa nouvelle stratégie couvrant la période 2021-2025. Pendant ce quinquennat, la banque œuvrera à réaliser la politique qu’elle s’est définie depuis la mise en application du plan de restructuration tout en veillant à corriger son action selon les contraintes d’un environnement marqué par une concurrence vive et dont l’ampleur tend à se décupler ces dernières années.

Les orientations stratégiques globales devraient permettre à la STB Bank l’amélioration de l’ensemble de ses indicateurs de performance et la réalisation d’une rentabilité satisfaisante et durable qui demeure l’objectif fondamental pour assurer la pérennité.

La STB Bank poursuit son petit bonhomme de chemin. La banque a réalisé un excellent résultat et éponge rapidement son déficit cumulé. La banque œuvre à améliorer ses fondamentaux et à renouer avec une rentabilité durable.

Imen NOUIRA