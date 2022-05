Nadia Akacha, Rachida Ennaïfer, liberté de la presse… Les 5 infos de l'Aïd

Il est déjà 22h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le 2 et 3 mai 2022 :

Nouvelle fuite : Nadia Akacha parle des relations de Kaïs Saïed avec les Américains

Les enregistrements fuités des conversations incendiaires de l’ancienne cheffe de cabinet se succèdent. Abordant de multiples thèmes et commentant les derniers développements sur la scène nationale, l’enregistrement publié tard dans la soirée du lundi 2 mai 2022 évoque les relations du président de la République avec l’étranger, plus précisément avec les Etats unis et l’ancien ambassadeur des USA en Tunisie, Donald Blome. Dans sa conversation, Nadia Akacha indique : « T’as vu hier, il menace les Américains. Ils doivent bien rigoler à l’ambassade. Tu l’as entendu lorsqu’il avait dit pourquoi nous font-ils part de leur inquiétude ? Avons-nous exprimé notre inquiétude par rapport à leurs choix ?

Rachida Ennaifer réagit aux enregistrements de Nadia Akacha

« Calomnier et dénigrer le chef de l’Etat et l’institution de la présidence de la République sont des actes qui tombent sous le coup de la loi » a déclaré ce mardi 3 mai 2022, l’ancienne responsable de la communication à Carthage, Rachida Ennaifer, faisant allusion aux bandes son de Nadia Akacha qui suscitent actuellement une réelle polémique.« Personnellement, je me mets à disposition du procureur de la République pour donner ma version des faits » a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Sur les pages islamistes, les propos de Rachida Ennaifer viennent confirmer l’authenticité des sept enregistrements fuités et diffusés au compte-gouttes tout au long de la semaine dernière

La liberté de la presse fait face à un péril imminent

Avec 17 journalistes traduits en Justice, plus de 100 cas de violation du droit d’accès à l’information, 27 agressions physiques, 16 incitations à la haine, 12 détentions abusives et plus de 60 agressions par les forces de l’ordre, l’année 2021 a été une année noire pour journalistes tunisiens. Pour la journée mondiale de la liberté de la presse, ce mardi 3 mai 2022, le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) est monté au créneau en diffusant un spot choc, fait de témoignages de journalistes qui racontent leurs calvaires face aux autorités qui ne les laissent pas faire leur travail.

Gabès : un incendie ravage le souk de la ville

Un grand incendie s’est déclaré à la date du 2 mai 2022 à Souk El Henna dans la ville de Gabès. Les équipes de la protection civile ont été dépêchées sur place afin de maîtriser la situation.Le feu, d’après les vidéos et les photos publiées sur les réseaux a ravagé plusieurs boutiques. Il s’est propagé dans plusieurs galeries du marché de l’artisanat.

Ben Arous : un incendie menace les usines de la zone industrielle

Un incendie s’est déclaré dans une usine de tri de vêtements usagés (friperie) se trouvant dans la zone industrielle de Ben Arous à la date du 2 mai 2022. L’incendie s’est propagé sur une surface de 3.000 m². L’usine fait 5.000 m². Le porte-parole de la Protection civile, le colonel Moez Triaa, a indiqué dans une déclaration accordée à la même date à la radio Mosaïque FM, que l’incendie s’était déclaré aux alentours de 7h30 du matin. Il a, également, indiqué que l’usine était fermée depuis un an et demi.