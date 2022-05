Nouvelle fuite : Nadia Akacha parle des relations de Kaïs Saïed avec les Américains

Les enregistrements fuités des conversations incendiaires de l’ancienne cheffe de cabinet se succèdent. Abordant de multiples thèmes et commentant les derniers développements sur la scène nationale, l’enregistrement publié tard dans la soirée du lundi 2 mai 2022 évoque les relations du président de la République avec l’étranger, plus précisément avec les Etats unis et l’ancien ambassadeur des USA en Tunisie, Donald Blome.

Dans sa conversation Nadia Akacha indique : « T’as vu hier, il menace les Américains. Ils doivent bien rigoler à l’ambassade. Tu l’as entendu lorsqu’il avait dit pourquoi nous font-ils part de leur inquiétude ? Avons-nous exprimé notre inquiétude par rapport à leurs choix ? Il me l’a toujours dit… Pourquoi s’ingèrent-ils dans nos affaires ? L’ambassadeur lui avait expliqué qu’il faisait partie de l’administration et qu’il n’avait aucun rapport avec le Congrès des USA. Il se trompe d’adresse… », affirme-t-elle en rigolant.

Et de poursuivre ! « Pauvre Blome, il me regardait mal à l’aise, et je le regardais tout aussi mal à l’aise. A son départ, je lui ai dit de ne pas tenir compte de ce qu’il lui a dit, ne le prends pas au sérieux. Il m’a dit ‘Je sais’ ! Pauvre Blome, il m’a fait pitié. Mais, heureusement, il allait le virer, si je n’étais pas intervenue. Il l’a convoqué pour lui dire qu’on n’avait plus besoin de lui en Tunisie et qu’il était persona non grata ». L’ancienne cheffe de cabinet a rappelé à son interlocuteur (inconnu) que Kaïs Saïed avait demandé qu’on lui ramène la Constitution américaine, assurant qu’il allait l'imprimer. « Tu me fais rigoler, ne me rappelle pas les choses qui me font pleurer ».

Rappelons que plusieurs autres enregistrements ont été publiés sur la toile. Dans l’un d’entre eux, l’ancienne dame de fer de Carthage évoque la santé psychologique du président de la République très explicitement. « Il finira très mal, parce qu’il est malade et ne reconnaît pas sa maladie. Il va droit au mur, même sur le plan personnel et psychologique, il va mal, très très mal… », indique-t-elle.

S.H