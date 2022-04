Kaïs Saïed : les ennemis d’hier sont devenus les alliés d’aujourd’hui !

Le président de la République, Kaïs Saïed a organisé, ce mercredi 27 avril 2022, un diner d’Iftar en l’honneur des familles des martyrs et des blessés des attaques terroristes parmi les forces armées et des familles des martyrs et des blessés de la révolution.

A cette occasion, le président de la République a prononcé un discours louant la bravoure et le courage des héros du pays qui ont sacrifié leur vie pour sauver la patrie des dangers qui la guettaient.

Kaïs Saïed a assuré que ce dîner revêtait une grande symbolique, notant que le lieu qui l'abrite (à savoir le palais de Carthage) était le symbole de l’unité de ce pays. « Ce dîner et cette réunion témoignent de notre détermination à préserver notre chère patrie, sa dignité et la souveraineté de son peuple et de son Etat. Un grain de sable de la terre de la Tunisie nous est plus cher que tous les trésors du monde. Malgré la douleur, nous garderons la tête haute … ».

Et d’ajouter : « Nous n’oublierons jamais nos martyrs qui ont donné leurs vies et les sacrifices des blessés pour sauver le pays. Que tout le monde sache que le peuple tunisien décide et personne ne le fait à sa place. La Tunisie n’est pas un terrain à vendre, encore moins une terre sans propriétaire mise à la location. La Tunisie est la propriété du peuple tunisien ».

Le chef de l’Etat a poursuivi : « Malheureusement, d’autres dîners sont organisés maintenant avec des parties qui ne prennent pas en considération la souveraineté de notre Etat. Celui qui a choisi la voie de la traîtrise, et ce, depuis des décennies, n’est pas des nôtres et nous ne sommes pas des siens. Par ailleurs, les juges intègres doivent assumer leur responsabilité historique pour appliquer la loi à tous sans exception. Ils doivent accélérer la reddition des comptes, et pour cela, ce ne sont pas les textes de loi qui manquent. C’est une revendication populaire et légitime. Nous avons choisi la dignité, et n’accepterons pas, comme le font d’autres, l’humiliation »

Le président de la République a rappelé qu’il n’y aura ni dialogue, ni réconciliation avec ceux qui tentent de détruire l’Etat et le vendre, soulignant que le dialogue ne se fera qu’avec les personnes honnêtes et patriotes. « Ils multiplient les conférences et les appels au sauvetage. De quel sauvetage parlent-ils alors que le peuple veut être sauvé de leur emprise ?… Sur quel pied dansent-ils ? Les ennemis d’hier sont devenus les alliés d’aujourd’hui », assure le président de la République, estimant que leur unique souci est la prise du pouvoir.

« Je rappelle mes trois non : pas de dialogue, pas de reconnaissance et pas de réconciliation qu’avec les patriotes sincères », insiste Kaïs Saïed

Le chef de l’Etat a, également, indiqué : « Pourquoi des pays étrangers nous font part de leur inquiétude ? Nous avons donné toutes les garanties pour la tenue d’un référendum et nous avons fixé un calendrier. Avons-nous exprimé notre inquiétude par rapport à leurs choix ? Et puis de quoi se mêlent-ils ? Parfois, ils nous ont proposé de mettre des experts à notre disposition… Nous pouvons mettre nos experts à leur disposition, mais des experts parmi les honnêtes et les intègres et non parmi ceux qui prétendent savoir ».

S.H