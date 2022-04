Eric Charpentier : les résultats de la BT confirment la pertinence de sa politique





2021 a été une année éprouvante pour l’ensemble de l’économie tunisienne et en particulier pour le secteur bancaire, la Banque centrale de Tunisie ayant durci sa politique prudentielle. Malgré cette conjoncture difficile, la Banque de Tunisie (BT), grâce à sa politique prudente, a réalisé un résultat net record. 2022, pourtant aussi compliquée que 2021, s’annonce pour le moment de bon augure.

C’est ce qui ressort des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues mercredi 27 avril 2022 par la Banque de Tunisie (BT), sous la tutelle du président du Conseil d’administration Eric Charpentier et du directeur général de la banque Mohamed Habib Ben Saâd.

« L’exercice 2021, comme celui de 2020, a été marqué par la pandémie et ses effets extrêmement négatifs sur l’économie tunisienne, la reprise a certes pu être constatée au cours de cet exercice mais n’a pas pu compenser, loin s'en faut, la contraction brutale de près de 9% que nous avions constatée du PIB en 2020. Malgré cet environnement incertain et difficile, les résultats de la banque ont été dans ce contexte tout particulièrement de qualité avec l’évolution très favorable, marquée par une hausse de 60% du bénéfice net, qui atteint un très haut niveau de 161 millions de dinars », a affirmé M. Charpentier.

La banque a achevé 2021 avec un résultat net de 161,36 millions de dinars contre 102,29 millions de dinars un an auparavant, en hausse de 57,8%, grâce notamment à la reprise de provisions sur Carthage Cement (la reprise totale sur provision était de 62,11 MD reprise de provision (-78,3%), ndlr). Certains éléments exceptionnels notamment l’augmentation des frais du personnel de 19,22 millions de dinars, outre un don de 9,2 millions de dinars pour le soutien de l’effort national de lutte contre le Covid-19 et pour le développement de l’éducation, ont impacté le bénéfice.

« Des résultats qui confirment la solidité de la banque et la pertinence de la politique qui est menée depuis de nombreuses années de prudence et de rigueur qui ont toujours caractérisé sa gestion », a souligné M. Charpentier.

En effet, fin juillet 2021 une augmentation salariale sectorielle de 5,3% au titre de 2020 et de 6,7% au titre 2021 dans le secteur bancaire et financier a été conclue outre le doublement des pensions de retraite des agents du secteur, ayant été révisée sur la base de 17,5 mois. Résultat des courses, une hausse importante des frais du personnel de 26,2% a été enregistrée. En outre, une dotation aux provisions de 5 à 6 MD en plus a été constatée dans ce cadre, a précisé le DG.

Par ailleurs, la banque a dû se conformer à la nouvelle méthodologie de calcul des provisions collectives en respect de la circulaire de la BCT n°2022-02 du 4 mars 2022, ce qui a engendré la constitution de provisions collectives additionnelles de 2,34 MD au titre de l’exercice 2021. En 2020, la banque avait fait une provision additionnelle de 22,60 millions de dinars, portant ainsi l’enveloppe globale des provisions collectives à 72,67 millions de dinars fin 2021.

D’un autre côté, la participation de la banque dans le financement du budget de l’Etat a également augmenté en 2021. Outre le don au budget de l’Etat de plus 9 millions de dinars en 2021 et plus de 11 millions de dinars en 2020, la banque a financé 103,14 millions de dinars de bons de trésor à court terme et 553,062 bons de trésor assimilables (+5,6%), en plus de 25 millions de dinars de souscription à l’emprunt obligataire.

Malgré le durcissement par la Banque centrale de Tunisie des conditions de distribution des dividendes, l’établissement bancaire distribuera un dividende de 63 millions de dinars, soit 280 millimes par action contre 300 millimes par action un an auparavant (sachant que le dernier dividende englobait les deux exercices 2019 et 2020, ndlr). Le dividende sera mis en payement le 10 mai 2022. Cerise sur le gâteau, l’établissement bancaire va opérer une augmentation de son capital social par incorporation de réserves de 45 millions de dinars, et ce par l’émission de 45.000.000 actions gratuites à raison d’une action nouvelle pour cinq actions anciennes, portant le capital de 225 millions de dinars à 270 millions de dinars.

La banque continue ainsi sa politique de rémunération en distribuant 40% des bénéfices réalisés et des actions gratuites, note le président du conseil d’administration.

Côté performances, en 2021, les dépôts et avoirs de la clientèle ont enregistré une évolution de 7,8%, pour se situer à près de 4.634,36 MD (avec une des dépôts à vue de 12,3% et dépôts d’épargne de 7,5%) et les créances nettes à la clientèle ont augmenté de 2%, atteignant les 4.925,91 millions de dinars.

Le Produit net bancaire (PNB) a atteint 377,62 millions de dinars fin décembre 2021 contre 373,36 millions de dinars fin décembre 2020, en évolution de 1,1%, malgré une baisse de 9% du TMM moyen. Le coefficient d’exploitation s’est établi à 35,5%, le plus bas du secteur a assuré le DG.

Côté ratios de gestion et de rentabilité, la banque termine son exercice 2021 un ratio Tier 1 de plus de 16% après distribution des dividendes, un taux de créances classées (CDL) de 8% et un taux de couverture des créances classées de 74%. Le ratio de solvabilité se situe à 17,1% alors que le ratio liquidité (LCR) passe à 237,7%. Le ratio crédit/dépôts descend pour sa part à 107,8%.

Pour sa part, le groupe BT a terminé 2021 avec un résultat consolidé de 160,98 MD, en progression de 53,68%. Le PNB consolidé réalisé augmente, quant à lui, de 1,46% pour se situer à 385,98 millions de dinars. Dans ce cadre, M. Ben Saâd a spécifié : « Aucune filiale du groupe ne perd de l’argent, même les sociétés touristiques ».

Autre point important, Eric Charpentier a tenu à spécifier que la banque était prête pour la publication de ses états financiers 2021, selon la méthodologie IFRS. Et de marteler qu’aucun impact négatif sur les fonds propres n’a été enregistré. Il a aussi souligné les enjeux majeurs du nouveau système d’information, dont la mise en œuvre a été annoncée, il y a quelques jours.

Globalement, les petits-porteurs ont été contents des performances de la banque. Ainsi, l’actionnaire Sélim Riahi a salué la stratégie du conseil d’administration notamment en ce qui concerne la coût du risque, notant que malgré une conjoncture difficile et la hausse des frais du personnel, le coefficient d’exploitation de la banque reste le meilleur de la place. Idem pour Habib Bouziouta, qui a tenu « à insister sur une évidence : le résultat exceptionnel de la banque, un record absolu ». Mais de rappeler qu’on est esclave de ses performances, que les actionnaires s’attendent à beaucoup mieux pour l’année prochaine.

Interrogé par M. Riahi sur la reprise des investissements exonérés, après de quelques années d’arrêt, le DG a expliqué que la Sicar de la banque ne pouvait plus gérer davantage de fonds, donc le mangement a décidé de faire un break. Sinon, il a précisé que les investissements exonérés de la banque s’orientent vers la restructuration d’entreprises viables, en donnant l’exemple de Carthage Cement qui a réussi sa restructuration et renoué avec le bénéfice. Et de spécifier que la Sicar a réalisé un bénéfice de quatre millions de dinars.

En réponse au même actionnaire sur le coût du système d’informations, M. Ben Saâd a indiqué que le coût va changer par rapport à l’actuel, en notant qu’il y aura trois composantes : le coût de la licence, le coût de la mise en place et le coût de la maintenance annuelle.

« D’après nos calculs, nous allons passer aux alentours de 2,5-3 millions de dinars, que nous allons retrouver au niveau des amortissements et des frais d’exploitation annuels par rapport à ce que nous avons aujourd’hui.

Mais, nous espérons que l’apport de ce nouveau système sera très largement supérieur à ces trois millions de dinars au niveau de l’investissement (la période d’amortissement n’étant pas encore arrêtée, ndlr). Il y aura autour de trois millions d’impact au niveau des charges mais on espère beaucoup plus surtout au niveau commercial », a-t-il expliqué.

Questionné sur le contrôle fiscal subi par la banque, le DG a assuré que la banque avec ses filiales subissent périodiquement des contrôles du fisc. Mais que l’établissement a bénéficié de l’amnistie et soldé tous ses litiges. « Nous sommes clean jusqu’à fin 2019 », a-t-il déclaré.

S’agissant des perspectives, Mohamed Habib Ben Saâd s’est montré rassurant : « Pour 2022, nous avons bien démarré l’année avec une forte hausse de 16,8% pour le premier trimestre 2022. Une croissance des dépôts de 8,8% et une hausse des produits d’exploitation bancaire de 11,4% : un excellent trimestre et je pense que le trimestre que nous venons d’entamer sera de la même facture et se terminera avec un excellent résultat.

Nous pensons que l’année 2022 sera une excellente année au niveau des résultats de la banque, sauf imprévus. Nous vivons aujourd’hui, une période pleine d’incertitude et de risque extérieur. La banque est assez solide pour pouvoir traverser cette difficulté et continuer à réaliser d’excellents chiffres malgré un environnement assez difficile ».

Eric Charpentier a insisté : « La position classique de la banque de Tunisie est d’être très précautionneuse. (…) Cette politique avec la pandémie qu’on a connue et les difficultés que traversent la Tunisie, accentuées par la crise européenne, font que les axes qui ont été pris par la banque depuis un certain nombre d’années portent leurs fruits et sont des éléments rassurants pour à la fois les déposants et les actionnaires de la banque ».

Interrogé sur la stratégie de la banque, le président du conseil a souligné qu’elle est connue mais que donner des objectifs chiffrés de l’établissement ne serait pas opportun vu la conjoncture et le manque de visibilité.

La politique prudente de la BT a fini par payer. La banque commence à récolter les fruits avec la reprise de certaines provisions qui lui ont permis de réaliser un résultat record. Elle est aussi prête à l’application des normes IFRS. Résolument tournée vers l’avenir, l’établissement bancaire s’apprête à changer son système d’informations, pour plus de modernité mais aussi de rentabilité. En ce qui concerne 2022, le management demeure optimiste, malgré la conjoncture.

Imen NOUIRA