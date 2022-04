Zakraoui : Nadia Akacha a fait part de son intention de ne pas revenir

Le professeur et chef du département du droit public à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis, Sghaier Zakraoui, a indiqué, ce mercredi 27 avril 2022, lors de son passage sur les ondes de Diwan Fm que sa collègue et ancienne cheffe du cabinet présidentiel Nadia Akacha, avait fait part à l’administration de son intention de ne pas revenir à la faculté.

Sghaier Zakraoui a assuré que Nadia Akacha était en congé de trois mois, qui avait pris fin. « Elle a contacté la faculté à travers son avocat faisant part de son intention de ne pas revenir à la faculté. Elle demandera un congé sabbatique. Sa demande sera examinée, mais elle peut être acceptée comme elle peut ne pas l’être. De toute manière, son statut à propos du 25-Juillet est bénéfique, dans la mesure où il permet de révéler aux Tunisiens que ce processus a été volé », affirme M. Zakraoui.

Le 25 avril 2022, Nadia Akacha a mis l’accent, via une publication Facebook, sur l’ampleur de la crise économique et financière. Elle a souligné l’importance d’un programme économique de réformes claires basé sur des données exactes.





Faisant allusion au ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, elle a considéré que le 25 juillet 2021 avait été détourné par ceux qui n’avaient ni honneur, ni morale, ni patriotisme. Il s’agit, selon elle, de ratés ne comprenant rien d’autre que la vulgarité, les mensonges et la diffamation.

