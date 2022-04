Les initiatives Huawei pour pousser vers l’avant la transformation digitale





Huawei a organisé, mercredi 27 avril 2022, sa conférence HAS sous le slogan « Bâtissons ensemble l’avenir numérique de l’Afrique ». Le vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, Adnane Ben Halima est revenu sur plusieurs sujets en lien avec la digitalisation, le cloud, l’urbanisation et l’économie verte ainsi que les programmes développés dans ce sens par l’équipementier chinois pour la région Afrique du Nord.

Dans cet échange, en ligne, avec les médias africains, M. Ben Halima a souligné l’importance de conjuguer les efforts et fédérer toutes les industries autour de la transformation numérique pour « avoir un monde intelligent », « assurer la sécurité des villes », trouver des « solutions plus adaptées pour le transport », « optimiser l’utilisation de l’énergie » dont les prix augmentent… et offrir, in fine, « une expérience client plus intelligente aux citoyens ».

Notant que le rythme d’évolution dépend de plusieurs facteurs dans chaque pays, il a avancé que la connectivité restait un élément clé pour amorcer la transition, surtout que « tous les pays africains peuvent facilement avoir accès aux nouvelles technologies » dont ils ont besoin, celles-ci étant disponibles.

Il a fait savoir, dans ce même contexte, que Huawei avait lancé plusieurs initiatives pour pousser vers l’avant la transformation digitale. Il a cité, à titre d’exemple, les différents programmes mis en place pour accompagner les startups – qui apportent leur lot de créativité et d’innovation au sein des différents tissus économiques – et appuyer la montée des compétences à travers des formations bien ciblées et pointues à travers ICT for All, ICT Academy, ou encore Seeds for the future qui « sont des programmes qui visent à transférer un certain savoir-faire sur des technologies nouvelles comme le Cloud, l’Intelligence artificielle, la 5G… ».

« Pour encourager l’entreprenariat, nous avons lancé un programme qui s’appelle Spark. Il vise à aider et donner des impulsions aux startups qui ont besoin d’outils digitaux pour pouvoir se développer », a expliqué Adnane Ben Halima notant que ce programme est disponible au Maroc et en Tunisie, entre autres. « Du côté de la Tunisie, nous sommes en contact direct avec Smart Capital et Startup Tunisia pour identifier la population visée (…) Notre contribution consiste à les accompagner technologiquement en mettant à leur disposition notre Cloud avec tout ce qu’il comporte (…) et à terme les exposer à l’échelle internationale ».

Rappelant la contribution de Huawei en tant que fournisseur de technologies, le responsable a souligné que l’écosystème africain devrait capitaliser sur les solutions qu’offre l’équipementier – et dont la gestion est totalement indépendante et ne revient qu’aux acquéreurs – pour développer des services à forte valeur ajoutée.

N.J.