Naguib Sawiris, milliardaire et homme d'affaires égyptien, en visite à la Bourse de Tunis

Le milliardaire et homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris, qui a fait fortune dans la téléphonie et les mines d’or, est actuellement en visite en Tunisie. Il a été reçu, mercredi 27 avril 2022, à la Bourse par le président du Conseil d’administration de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis Mourad Ben Chaabane et son directeur général Bilel Sahnoun. C’est ce qu’a annoncé, le même jour, M. Ben Chaabane dans un post Facebook.

Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris arrive à la troisième place du classement Forbes pour le monde arabe. Il est au 883ème rang mondial. Sa fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars en 2022, selon cette même source.

L’homme d’affaire est né le 15 juin 1954. Il a rejoint le groupe fondé par son père, Orascom, en 1979, et a développé la branche « télécommunications de Euronews SA». Il est aussi président du conseil d'administration de Wind Telecomunicazioni SpA.

I.N