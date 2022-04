Arrestation de cinq recherchés pour suspicion d'appartenance à un groupe terroriste





La direction générale de la Garde nationale a annoncé, mercredi 27 avril 2022, dans un communiqué l’arrestation de cinq individus recherchés par la justice tunisienne pour suspicion d'appartenance à un groupe terroriste.

Deux autres ont été arrêtés à Médenine. Le premier est condamné en première instance à huit ans de prison et le second à un an de prison.

Deux ont été interpellés à Ben Arous. L’un est condamné en première instance à 18 mois de prison et l’autre à un an de prison.

Le cinquième prévenu a été interpellé à Sousse et est condamné en première instance également à un an de prison.

Les suspects ont été tous interpellés et placés en détention mardi 26 avril 2022, selon le communiqué de la Garde nationale.

N.J.