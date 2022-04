La délégation de l'UE en Tunisie exprime son attachement à l'indépendance de l'Isie





La porte-parole de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, Nabila Massrali a considéré que la révision de la composition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) risquait de porter atteinte à son indépendance. Elle a rappelé que ceci a eu lieu alors que la Tunisie s’apprêtait à tenir un référendum des élections législatives anticipées.

Dans une déclaration publiée le 27 avril 2022, la délégation de l’Union européenne en Tunisie a mis l’accent sur l’indépendance de l’Isie. Elle a évoqué la question de la crédibilité du processus électoral visant un retour à la normalité institutionnelle. « Nous suivrons avec la plus grande attention les nominations de ses futurs membres pour qu’elles restent un gage du maintien de son indépendance et de sa capacité d'exécuter son mandat en toute transparence », lit-on dans la même déclaration.

L’Union européenne a souligné l’importance de la mise en œuvre de réformes et d’un calendrier électoral dans le cadre d’un dialogue incluant tous les acteurs politiques et sociaux afin de garantir la stabilité et la prospérité de la Tunisie.

Pour rappel, le chef de l'Etat, Kaïs Saïed, avait promulgué la semaine dernière un décret lui permettant de nommer et de limoger les membres de l'Isie.

S.G