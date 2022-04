Agression d’un médecin à l'hôpital régional Houcine Bouzaiene à Gafsa

Le médecin chirurgien en orthopédie, Abderrahmane Souid a été agressé physiquement durant les heures de travail et alors qu’il se trouvait à l'hôpital régional Houcine Bouzaiene Gafsa.

L’agression a eu lieu le 26 avril 2022. Le médecin venait d’informer la famille de l’une de ses patientes de sa décision de reporter une opération qui devait avoir lieu le jour même. Les membres de la famille de la concernée n’ont pas accepté cette décision, et ont décidé, en guise de réaction, de s’en prendre au médecin et de le rouer de coups.





Une photo montrant l’état de la victime a été prise après l’agression. On y voit le visage ensanglanté du médecin et ce qui semble être un regard d’incompréhension et de stupéfaction. La photo a été massivement relayée par les internautes.

Le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins de Gafsa a réagi au lendemain de l’agression. Le conseil a, dans une publication Facebook du 27 avril 2022, adressé un message de soutien au médecin. La même source a qualifié les agresseurs de pauvres primitifs sans éducation et de personnes souffrants d’un complexe d’infériorité. « Jamais et en aucun cas, nous ne tolérerons ce comportement criminel passible de sanctions pénales que nous souhaiterions exemplaires », lit-on dans le même texte.





S.G