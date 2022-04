Kaïs Saïed, Ned Price, Rached Ghannouchi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 26 avril 2022 :

Kaïs Saïed félicite Emmanuel Macron pour sa réélection à l’Élysée

Le président de la République, Kaïs Saïed, a félicité son homologue français, Emmanuel Macron de sa réélection, a annoncé Carthage dans un bref communiqué mardi 26 avril 2022. Le chef de l’Etat a, à l’occasion, exprimé sa satisfaction des relations solides entre la Tunisie et la France notant l’importance de renforcer et diversifier la coopération bilatérale entre les deux pays à tous les niveaux.

Ned Price : les USA extrêmement inquiets par la décision unilatérale de Saïed

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué, mardi 26 avril 2022, lors d’une conférence de presse, que les USA sont extrêmement inquiets de la décision unilatérale prise par le président de la République Kaïs Saïed quant à la restructuration de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). « Une instance électorale véritablement indépendante est essentielle, compte tenu de son rôle constitutionnel dans le prochain référendum et les élections législatives en Tunisie. Les États-Unis ont constamment fait part aux dirigeants tunisiens de l'importance de maintenir l'indépendance des principales institutions démocratiques

Rached Ghannouchi au « Figaro » : la Tunisie est une oasis de paix dans un environnement en feu

Dans un entretien accordé au « Figaro » et paru dans son édition du lundi 25 avril 2022, le leader du mouvement islamiste Ennahdha et président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, est revenu sur la crise politique en Tunisie. « Nous avons soutenu des gouvernements sans forcément y participer. Ces gouvernements auraient dû avoir plus d'audace et mener des réformes parfois difficiles, comme celle des entreprises publiques ou encore la rationalisation des subventions aux produits de première nécessité. Nous partageons une partie de la responsabilité de ces échecs, mais il faut aussi reconnaître que nous avons été un facteur de stabilité au Parlement.

Bouden et Abassi discutent situation économique

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu mardi 26 avril 2022, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, au Palais du gouvernement. « Les Etats financiers de 2021 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes relatifs à la même année, ont été remis à Najla Bouden, lors de cette rencontre », indique le communiqué de la présidence du gouvernement émis pour l’occasion. « Durant l’entrevue il a aussi été question de la situation financière et économique dans le pays ».

Prorogation du délai de l’amnistie fiscale

Initialement fixé au 30 avril 2022 en vertu de la Loi de finances 2022, la date limite accordée aux contribuables souhaitant bénéficier de l’amnistie fiscale serait reportée au 30 juin 2022, selon une source proche du dossier. Le gouvernement aurait accueilli favorablement les requêtes des organisations patronales (Utica, Conect) et même de l’Ordre des experts comptables de Tunisie pour un report du délai. La décision a été annoncée à l’issue d’un conseil ministériel mardi 26 avril.