L'ONU inquiète de la dissolution du Parlement

Les Nations unies ont réagi, ce jeudi 31 mars 2022, à la dissolution du Parlement. l'ONU a exhorté tous les acteurs tunisiens à éviter toute action qui pourrait conduire à une nouvelle aggravation des tensions politiques, au lendemain de la décision du président tunisien Kaïs Saïed de dissoudre le Parlement, après plusieurs mois de suspension de ses travaux.

En réponse à une question posée lors de la conférence de presse quotidienne depuis le siège permanent à New York, le porte-parole officiel, Stéphane Dujarric, a déclaré : « Nous notons avec inquiétude la décision qui a été prise de dissoudre le Parlement. »

L'ONU rappelle son ancienne position ayant appelé toutes les parties à continuer de respecter l'État de droit et les droits et libertés, ce qui inclut bien sûr la liberté de la presse et les fonctions régulières des institutions démocratiques.

S.H