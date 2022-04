Récap’ L’UGTT salue froidement la dissolution du Parlement, les USA préoccupés

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 31 mars 2022 :

Kaïs Saïed se réunit avec les ministres de la Justice, de la Défense et de l’Intérieur

Le président de la République s’est réuni ce jeudi 31 mars 2022, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, le ministre de la Défense, Imed Memiche et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. La rencontre a abordé le rôle de la justice en cette période critique de l’histoire de la Tunisie et la nécessité de l’appliquer sur le même pied d’égalité. Kaïs Saïed a estimé que ce qui s’est passé hier était une tentative putschiste ratée et un complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, en faisant référence à la plénière tenue par un Parlement dont les travaux ont été gelés depuis le 25 juillet.

L’UGTT réagit à la dissolution du Parlement

Le bureau exécutif de l’UGTT a rendu public un communiqué, ce jeudi 31 mars 2022, à la suite de la plénière tenue par certains députés et la décision du président de la République de dissoudre le Parlement. La centrale syndicale a considéré que cette décision prise en vertu de l’article 72 de la Constitution était venue assez tard. Le bureau exécutif de la centrale syndicale annonce que le maintien de l’assemblée parlementaire gelée était inutile dans la mesure où il a donné une mauvaise image reflétant le pourrissement de la vie politique.

Les États-Unis profondément préoccupés par la dissolution du Parlement

Les États-Unis sont profondément préoccupés par la décision du président tunisien de dissoudre unilatéralement le parlement et notent que les autorités tunisiennes envisagent des mesures légales contre des parlementaires, indique le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, dans une conférence de presse tenue ce jeudi 31 mars 2022. « Nous avons constamment informé les responsables tunisiens que tout processus de réforme politique doit être transparent et inclusif, qu’il doit être entrepris en coordination avec un éventail de partis politiques, de syndicats et de la société civile.





Saïed - Tebboune : deux communiqués, deux versions

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, jeudi 31 mars 2022, avec son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune. Si le communiqué de Carthage évoque un entretien portant notamment sur la situation dans la région et souligne que les deux chefs d’Etat « ont exprimé leur volonté commune quant à un futur basé sur les mêmes principes et fondements », la présidence algérienne a publié une toute autre version. Dans le communiqué de la présidence algérienne, l’entretien était simplement l’occasion pour Kaïs Saïed et Abdelmajid Tebboune d’échanger leurs vœux à l’occasion du mois de Ramadan. Le communiqué ne mentionne rien d’autre.





Kaïs Saïed s’entretient avec Abdelfatteh Al Sissi

Le président de la République Kaïs Saïed a eu un entretien téléphonique, ce jeudi 31 mars 2022, avec son homologue égyptien Abelfatteh Al Sissi, durant lequel ils ont échangé les vœux à l’occasion du mois de Ramadan. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales distinguées entre la Tunisie et l’Egypte et les moyens de les impulser et les hisser à des niveaux supérieurs.

