Kaïs Saïed se réunit avec les ministres de la Justice, de la Défense et de l’Intérieur

Le président de la République s’est réuni ce jeudi 31 mars 2022, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, le ministre de la Défense, Imed Memiche et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

La rencontre a abordé le rôle de la justice en cette période critique de l’histoire de la Tunisie et la nécessité de l’appliquer sur le même pied d’égalité. Kaïs Saïed a estimé ce qui s’est passé hier était une tentative putschiste ratée et un complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, en faisant référence à la plénière tenue par un Parlement dont les travaux ont été gelés depuis le 25 juillet.

Hier, 30 mars, les députés ont tenu une séance plénière à distance qui a adopté la loi 01/2022 décrétant la fin des mesures exceptionnelles et l’annulation de l’ensemble des décrets présidentiels depuis le 25 juillet 2021. A l'issue de cette plénière, le chef de l'Etat a décidé, lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, la dissolution du Parlement, accusant les députés réunis de "comploter contre la sûreté nationale".





S.H