Sondage Emrhod – 56% des Tunisiens estiment que l’économie se dégrade

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié jeudi 31 mars 2022, 34% des Tunisiens estiment que l’économie s’améliore, contre 56% qui pensent qu’elle se dégrade.

Par ailleurs, 56% des sondés se disent optimistes pour l’avenir de la Tunisie contre 29% qui se disent pessimistes.

Toutefois, 10% des Tunisiens considèrent que la menace terroriste est très élevée.

Le même sondage indique que 33% des Tunisiens pensent que la liberté d’expression est menacée.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 25 et le 29 mars 2022. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1080 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays.

La marge d’erreur est estimée à environ 3%.