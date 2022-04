Walid Jalled : aucun député n’a été arrêté





Le député de Tahya Tounes, Walid Jalled, a affirmé, jeudi 31 mars 2022, qu’aucun des députés ayant participé hier à la plénière en ligne du Parlement n’avait été arrêté.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM dans l’émission Sbeh El Ward, il a réfuté les rumeurs qui ont circulé hier sur l’arrestation du deuxième vice-président du Parlement et député de Qalb Tounes, Taek Fetiti.

« La majorité des députés a passé la nuit chez elle », a-t-il précisé avant d’ajouter : « Nous sommes à la disposition de la justice ».

Dans la soirée de mercredi dans la foulée de l’annonce du président de la République sur la dissolution du Parlement, la ministre de la justice, Leila Jaffel, a ordonné l’ouverture d’une enquête à l’encontre des 126 députés présents à la plénière en ligne au terme de laquelle le Parlement a voté pour l’annulation des mesures exceptionnelles et des décisions et décrets présidentiels de l’après 25-Juillet. Ceux-ci sont accusés d’association de malfaiteurs et de complot contre la sûreté de l’Etat.

Quelques heures après cette plénière, le président de la République a réuni le Conseil de sécurité nationale et a annoncé la dissolution du Parlement.

N.J.