Sghaier Zakraoui : le président de la République doit revoir ses positions





Le professeur de droit public, Sghaier Zakraoui, a considéré que la tenue d’une plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, malgré le gel des activités parlementaires par le président de la République, menace la stabilité et l’unité du pays. « Ceci nous rappelle la situation de la Libye et l’existence de plusieurs gouvernements et centres de pouvoirs », a-t-il dit.





Intervenant le 31 mars 2022 durant l’émission « Expresso » animée par Wassim Ben Larbi, Sghaier Zakraoui a estimé que la dissolution du parlement suite à une plénière renvoyait une mauvaise image de la Tunisie auprès des bailleurs de fonds.

« La décision du président de la République est l’une des revendications du 25 juillet… L’UGTT, des députés et plusieurs autres acteurs ont appelé à la dissolution du parlement… Néanmoins, d’un point de vue juridique, il n’avait pas à se baser sur l’article 72 de la Constitution. Nous sommes dans un état d’exception et nous n’avons pas besoin d’argumenter la décision par une disposition de ce texte. Le président lui-même avait affirmé, avant cette annonce, que la Constitution ne lui permettait pas de dissoudre l’assemblée. Il aurait dû se contenter de dire que la situation exigeait la dissolution du parlement. Le président doit revoir ses positions. Il n’y a pas de mal à assumer ses erreurs. Ceci démontre une forte personnalité », a-t-il expliqué.





Sghaier Zakraoui a estimé que Kaïs Saïed aurait pu se contenter de s’appuyer sur la légitimité populaire et non-pas sur la légitimité constitutionnelle. Il a estimé que la situation actuelle imposait l’aspect politique et que le volet juridique devenait secondaire. Il a affirmé que le président de la République devait mettre fin à l’état d’exception en procédant à la révision de la Constitution dans le cadre d’un dialogue national et de la loi électorale et passer à des élections législatives anticipées.

« La feuille de route annoncée par le président s’est transformée en labyrinthe. La feuille de route prolonge l’état d’exception sans raison. Il s’agit d’une perte de temps. Ceci aura d’importantes conséquences aux niveaux social et économique… Le président doit entamer un dialogue national… Il y a un flou et un blocage de la situation… Il y a eu des échecs durant cette période tels que la consultation et la rébellion des députés… La présidence doit s’ouvrir sur les composantes de la société civile et politique… Il doit former une ceinture politique afin de sauver le pays », a-t-il poursuivi.





Sghaier Zakraoui a souligné l’importance du dialogue dans la clarification de certaines affaires, à savoir conserver la date des élections législatives anticipées ou en fixer une nouvelle. Il a souligné l’importance de la réinstauration d’un parlement, car cette institution est un symbole de la démocratie auprès des pays occidentaux et des bailleurs de fonds.

S.G