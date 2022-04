Les députés votent une motion avec 113 voix





Les députés réunis en plénière, à distance, ce mercredi 30 mars 2022, ont voté pour une motion avec 113 voix pour et une seule abstention. Il est à noter que pour qu'un vote soit validé, il doit réunir un minimum de 109 voix sur les 217 députés de l'ARP.





Cette motion, votée vers la fin de la plénière, fait porter au chef de l’Etat la responsabilité de la détérioration de la situation politique et économique.

Elle indique que suite à la dégradation de la situation économique et sociale dans le pays et tenant compte de la nécessité d’entamer des négociations avec les instances internationales pour résoudre la crise, il est nécessaire de résoudre la crise de gouvernance et d’unir toutes les forces patriotiques afin de sauver le pays. Les députés estiment que la présidence de la République et celle du gouvernement sont responsables de la crise de gouvernance, qui s’est détériorée davantage après le 25 juillet.

Les députés considèrent que le décret pour dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature est inconstitutionnel. Ils condamnent, également, la traduction des citoyens civils devant les juridictions militaires. Ils appellent, par ailleurs, à un dialogue national élargi autour des solutions de sauvetage du pays de sa crise économique, politique et sociale.

Plus tôt aujourd'hui, les députés réunis ont voté l’annulation des mesures exceptionnelles avec 116 voix pour et 0 abstention.

S.H