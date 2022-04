Seïf Eddine Makhlouf : la plénière de l'ARP permettra de mettre fin au coup d'Etat de Kaïs Saïed





Le député et président du bloc de la Coalition Al Karama, Seïf Eddine Makhlouf a affirmé que la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) du 30 mars 2022 et dont les activités ont été gelées par le président de la République depuis le 25 juillet 2021, servait à mettre fin au coup d’Etat de Kaïs Saïed.

Durant son intervention durant la même plénière, Seïf Eddine Makhlouf a déclaré que le 25 juillet, fête de la République, était devenu le symbole du coup d’Etat contre celle-ci, contre la Constitution, contre la Révolution et les martyrs et de la monopolisation des pouvoirs.

Les mesures exceptionnelles du 25 juillet, selon lui, peuvent être qualifiées comme étant un attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien, conformément à l’article 72 du code pénal.

Il a rappelé la comparution de civils devant les tribunaux militaires, la monopolisation des pouvoirs et l’exploitation des ressources de l’Etat à des fins personnelles et dans le but de réaliser un projet politique personnel sans valeur ajoutée.

Le député a, aussi, considéré que le 25 juillet était la date de la mise en place d’un régime d’autocratie et d’exclusion.

Rappelons que la plénière a eu lieu à distance et que l'accès aux applications Zoom et Microsoft Teams a été bloqué en Tunisie afin d'empêcher sa tenue.

S.G